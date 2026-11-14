فرماندهی یگان‌های مقاومت شنگال (ی‌ب‌ش) در یازدهمین سالگرد آزادسازی شنگال از داعش، این رویداد را فراتر از یک پیروزی نظامی و گواهی بر اراده ایزدی‌ها برای حفاظت از هویت، سرزمین و موجودیت خود توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، به گزارش کردپرس، فرماندهی یگان‌های مقاومت شنگال (ی‌ب‌ش) در بیانیه‌ای به مناسبت یازدهمین سالگرد آزادسازی شنگال از اشغال داعش، این رویداد را گواهی بر اراده ایزدی‌ها و توانایی آنان برای دفاع از موجودیت، سرزمین و کرامت خود دانست.

ی‌ب‌ش روز جمعه ۱۳ نوامبر در این بیانیه اعلام کرد که سالگرد آزادسازی شنگال یادآور روزی تاریخی در تاریخ ایزدی‌هاست؛ روزی که اراده این جامعه در برابر نیروهای داعش پیروز شد و مردم شنگال نشان دادند که برای دفاع از سرزمین خود، فارغ از هزینه‌های آن، ایستادگی خواهند کرد.

این فرماندهی همچنین با گرامیداشت یاد جان‌باختگان و قدردانی از خانواده‌های آنان، تأکید کرد که پیروزی در آزادسازی شنگال حاصل فداکاری فرزندان این منطقه بوده و خون جان‌باختگان مسئولیتی ماندگار بر دوش بازماندگان گذاشته است.

ی‌ب‌ش در بخش دیگری از بیانیه خود از عبدالله اوجالان و تمامی افراد و جریان‌هایی که در دشوارترین شرایط در کنار مردم شنگال ایستادند، قدردانی کرد.

این نیروها همچنین تأکید کردند که آزادسازی شنگال صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه اراده ایزدی‌ها برای حفاظت از هویت، سرزمین و کرامت خود را به اثبات رساند.

به گفته ی‌ب‌ش، مسئولیت کنونی آنان حفاظت از این دستاورد و جلوگیری از بی‌ثباتی، مداخله خارجی و تحمیل اراده دیگران بر شنگال است.

در این بیانیه از جامعه ایزدی در داخل و خارج شنگال خواسته شده است با تقویت وحدت و همبستگی، منافع عمومی جامعه را بر منافع محدود و گروهی مقدم بدانند و در برابر چالش‌های پیش‌رو موضعی مشترک اتخاذ کنند.

ی‌ب‌ش در پایان بر پایبندی خود به وحدت، حاکمیت عراق و حق تصمیم‌گیری مستقل مردم شنگال تأکید کرد و اعلام داشت که این منطقه باید با اراده مردم خود آزاد باشد، تصمیم‌گیری‌های آن در چارچوب حاکمیت عراق انجام شود و وفاداری به خون فرزندان جان‌باخته‌اش حفظ شود.