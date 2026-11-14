به گزارش کردپرس، دیده‌بان حقوق بشر سوریه(SOHR) در گزارشی از افزایش تلفات ناشی از ناامنی در این کشور خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای نوامبر ۲۰۲۶ تاکنون، دست‌کم ۵۰ نفر در مناطق مختلف سوریه بر اثر حوادث امنیتی جان باخته‌اند.

بر اساس این گزارش که وب‌سایت رسمی SOHR منتشر شد، از مجموع قربانیان این حوادث، ۴۳ نفر غیرنظامی بوده‌اند که در میان آنها دو زن و ۱۴ کودک نیز حضور دارند. هفت نفر دیگر از قربانیان در دسته افراد غیرنظامی قرار نداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، قتل‌های هدفمند، تیراندازی‌های مسلحانه، انفجار مین و مهمات باقی‌مانده از جنگ از مهم‌ترین عوامل افزایش تلفات در مناطق مختلف سوریه بوده‌اند. همچنین فعالیت هسته‌های داعش و ضعف کنترل امنیتی در برخی مناطق، از جمله عواملی هستند که به تداوم وضعیت ناامن در این کشور دامن زده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه با اشاره به ادامه حوادث خشونت‌آمیز، خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره موارد قتل و حملات مسلحانه، تقویت اقدامات امنیتی برای حفاظت از غیرنظامیان و پاکسازی مناطق آلوده به مین و مهمات منفجرنشده شده است.

این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که با وجود تحولات سیاسی و تلاش‌ها برای تثبیت وضعیت سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، بخش‌هایی از این کشور همچنان با ناامنی، حملات مسلحانه و تهدیدهای ناشی از بقایای جنگ روبه‌رو هستند.