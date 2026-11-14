به گزارش کردپرس، بازار میوه و تره‌بار شهر قامشلو در کردستان سوریه روز شنبه ۱۴ نوامبر، در پی اعتراض بازاریان به مشکلات مربوط به مبادله اسکناس‌های قدیمی و جدید، به‌طور کامل تعطیل شد؛ اقدامی که در واکنش به خودداری صرافان از پذیرش برخی اسکناس‌ها و کسر مبالغ قابل‌توجه هنگام تبدیل پول صورت گرفت.

به نوشته آژانس خبری هاوار، بازاریان قامشلو اعلام کردند که مشکلات مربوط به تبدیل اسکناس‌های قدیمی به اسکناس‌های جدید، فعالیت اقتصادی آنها را با اختلال جدی مواجه کرده است. به گفته آنها، صرافان از پذیرش اسکناس‌های قدیمی خودداری می‌کنند یا هنگام تبدیل این اسکناس‌ها به پول جدید و ارزهای خارجی، مبالغ قابل‌توجهی از ارزش آنها کسر می‌کنند.

این شرایط موجب افزایش زیان مالی کسبه و دشوارتر شدن انجام معاملات روزانه شده است. بازاریان با تعطیلی مغازه‌های خود تلاش کرده‌اند اعتراضشان را نسبت به این وضعیت و پیامدهای آن بر فعالیت اقتصادی بازار نشان دهند.

بحران مبادله اسکناس‌ها در حالی در مناطق شمال‌ و شرق سوریه ادامه دارد که مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی ارزش پول، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای محلی را با دشواری مواجه کرده است. تعطیلی بازار میوه و تره‌بار قامشلو نیز نشانه‌ای از گسترش نارضایتی فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت مبادلات پولی در این منطقه به شمار می‌رود.