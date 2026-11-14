بوکان به مرحله نهایی داوری «شهرهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران» راه یافت

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد از راه‌یابی ۲۰ شهر به مرحله نهایی داوری انتخاب «شهرهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران» خبر داد.

به گزارش کردپرس، علیرضا نوری‌زاده با اشاره به بررسی پرونده‌ها و مستندات ارسالی استان‌ها گفت: در شیوه‌نامه جدید، کارنامه فعالیت‌های شهر، برنامه راهبردی توسعه کتابخوانی و ظرفیت‌های زیرساختی، در کنار یکدیگر مبنای ارزیابی قرار گرفته‌اند. این رویکرد کمک می‌کند توان شهرها برای استمرار فعالیت‌های کتاب‌محور و تبدیل برنامه‌ها به دستاوردهای قابل سنجش، دقیق‌تر بررسی شود.

او در اعلام شهرهای راه‌یافته به مرحله نهایی داوری، به ترتیب حروف الفبا گفت: شهرهای آبیک، آمل، ارومیه، بابل، بستک، بم، بوکان، خورموج، شاهین‌شهر، شهربابک، شهرضا، فیروزکوه، قزوین، کلیبر، کهنوج، لاهیجان، لنگرود، ماهان، نهبندان و همدان، ۲۰ شهری هستند که به مرحله نهایی رسیده‌اند.

نوری‌زاده درباره الزامات ورود به فرایند ارزیابی و راه‌یابی به مرحله نهایی توضیح داد: بر اساس شیوه‌نامه جدید، شهرهای متقاضی باید با معرفی رسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دبیرخانه اجرایی خود را تشکیل داده و پرونده‌ای شامل سه بخش اصلی ارائه می‌کردند. این سه بخش شامل گزارش مستند فعالیت‌های کتاب و کتابخوانی در سه سال گذشته، برنامه راهبردی توسعه کتاب و کتابخوانی با افق سه تا پنج ساله و اطلاعات به‌روز زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با کتاب در شهر است.

او ادامه داد: پرونده هر شهر باید پس از تایید شهردار، فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارسال می‌شد و گزارش‌ها نیز به اسناد معتبر، آمار، تصاویر، فیلم‌ها، مصوبات و دیگر شواهد اجرای فعالیت‌ها متکی بوده است. همچنین در برنامه راهبردی، تعیین اهداف، دستگاه‌های مسئول و همکار، زمان‌بندی اجرا، منابع مالی و شاخص‌های سنجش پیشرفت برنامه‌ها ضرورت دارد.

نوری‌زاده گفت: کیفیت و اثربخشی فعالیت‌ها از محورهای اصلی داوری است و میزان تحقق اهداف، نوآوری، مشارکت مردمی، همکاری نهادهای محلی و پایداری برنامه‌ها در ارزیابی شهرها اهمیت دارد. داوری با توجه به شرایط، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بومی هر شهر انجام می‌شود تا فرصت رقابت عادلانه برای شهرهای مختلف فراهم باشد.

نوری‌زاده با تشریح مرحله پایانی انتخاب برگزیدگان گفت: در ادامه، پرونده این ۲۰ شهر در داوری نهایی بررسی خواهد شد و بررسی‌های میدانی نیز برای تطبیق مستندات با وضعیت واقعی، مشاهده ظرفیت‌های فرهنگی و ارزیابی کیفیت اجرای برنامه‌ها انجام می‌شود. پس از جمع‌بندی نظر هیات داوران و تایید شورای سیاستگذاری، پایتخت کتاب ایران و شهرهای دوستدار کتاب در بهمن‌ ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

او در پایان گفت: هدف این برنامه، تقویت جایگاه کتاب در زندگی شهروندان و برنامه‌ریزی مدیریت شهری است. انتظار داریم این فرایند، به همکاری پایدار شهرداری‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، کتابخانه‌ها، کتابفروشان، تشکل‌های مردمی و فعالان ترویج کتابخوانی بینجامد و تجربه‌های موفق شهرها را در دسترس دیگر شهرهای کشور قرار دهد.