ثبت دمای منفی ٩ درجه سانتیگراد در تخت سلیمان تکاب

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با استقرار الگوهای پایدار بر منطقه، تا اوایل هفته آینده شاهد جوی آرام در سطح استان خواهیم بود که در ساعات اولیه روز با مه یا غبار صبحگاهی همراه خواهد شد.



او افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۶- و ۷+ در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۹- سردترین و پلدشت با ۱۰+ گرم ترین نقطه استان گزارش شده است.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: از نظر دمایی توده هوای سرد طی امروز هم در سطح استان ماندگار خواهد بود و از فردا روند تدریجی و نسبی افزایش دما در سطح استان پیش بینی می شود.