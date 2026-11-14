به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در نشست مشترک با رئیس اداره بنادر و دریانوردی دریاچه ارومیه و سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ضمن اعلام حمایت از این طرح، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی برای تسریع در اجرای آن تأکید کرد.



او افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، سازمان بنادر و دریانوردی احداث اسکله‌ای استاندارد و سازگار با ملاحظات زیست‌محیطی دریاچه ارومیه را برعهده خواهد داشت و یک فروند کشتی گردشگری نیز به این مجموعه اختصاص می‌یابد.



رحمانی ادامه داد: بهسازی محدوده پل شهید کلانتری و ایجاد زیرساخت‌های خدماتی و گردشگری از دیگر بخش‌های این طرح است که با هدف تسهیل حضور و رفاه گردشگران پیش‌بینی شده است.



استاندار گفت: همچنین تأمین امکانات رفاهی و بهداشتی، فضاهای اسکان، پارکینگ و سوغات‌سرا از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ارتقای خدمات گردشگری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ساحلی دریاچه ارومیه است.



او در پایان گفت: این طرح با آورده صددرصدی بخش خصوصی و حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی اجرا می‌شود و صیانت از محیط زیست و رونق اقتصادی منطقه را دنبال می‌کند.





