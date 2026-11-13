انهدام باند حرفه‌ ای سرقت منازل در ارومیه

به گزارش کردپرس، سرهنگ کارآگاه صادق شکری اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌ های متعدد از منازل در ارومیه، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌ های پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند سه‌ نفره سارقان حرفه‌ ای شدند.



او افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، تاکنون ۱۴ فقره سرقت منازل با ارزش مجموع ۱۸۰ میلیارد ریال کشف شده است که بیانگر اهمیت اقدامات اطلاعاتی و تخصصی پلیس در شناسایی و برخورد با باندهای سازمان‌ یافته سرقت است.



رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: مقابله قاطع و مستمر با سارقان از اولویت‌ های پلیس آگاهی است و این مجموعه با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های تخصصی و مشارکت شهروندان، برخورد با سارقان حرفه‌ ای را با جدیت دنبال می‌ کند.



سرهنگ شکری در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در پیشگیری از سرقت تصریح کرد: توجه به ایمن‌ سازی منازل، استفاده از تجهیزات حفاظتی و گزارش موارد مشکوک به پلیس از طریق شماره ۱۱۰ و ۱۹۷، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع سرقت و ارتقای امنیت عمومی دارد.