استاندار: آذربایجان غربی به ٩٧٢ مدرسه نیاز دارد

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به عقب‌ماندگی استان در حوزه مدرسه‌سازی، افزود: حتی اختصاص تمام بودجه نوسازی مدارس کشور نیز پاسخگوی نیازهای آذربایجان‌غربی نیست و فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها باید با رفع موانع مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت مولدسازی، روند ساخت مدارس دانش‌آموزی را تسریع کنند.



استاندار آذربایجان‌غربی به تداوم اقدامات احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: انتقال آب از سدها، لایروبی مسیرها و هدایت آب‌های روان به سمت دریاچه ادامه داشته و توسعه گردشگری، بهسازی سواحل، احداث اسکله و ورود کشتی به دریاچه ارومیه در دستورکار قرار دارد.



رحمانی همچنین با تأکید بر تعیین تکلیف پروژه‌های چندین‌ساله و نیمه‌تمام آذربایجان‌غربی، اضافه کرد: تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه نشان داد با هم‌افزایی و کار جهادی می‌توان طرح‌های معطل مانده را به سرانجام رساند و باید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و شتاب‌بخشیدن به توسعه استان تلاش کنیم.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری و عملکردمحوری مدیران، افزود: مسائل سیاسی، قومیتی و حاشیه‌ها نباید مانع خدمت‌رسانی شود و همه مدیران موظف هستند با پیگیری جدی مصوبات و برنامه‌ها، برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.





