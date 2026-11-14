شهرستان سردشت هنرستان دخترانه ندارد

به گزارش کردپرس، علی اکبر صمیمی در گفت و گویی خبری افزود: ۳۶۱ هنرستان در آذربایجان‌غربی و در بیش از ۵۰ رشته پذیرای دانش‌آموزان و فعالیت هستند که از این تعداد ۳۱۵ دولتی بقیه غیر دولتی هستند.

او با بیان اینکه از مجموع ۴۸ هزار نفر هنرجو ۱۹ هزار و ۹۹۲ هنرجوی دختر و بقیه پسر هستند اظهار کرد: رشته نرم افزار یارانه ۲۰ درصد، حسابداری ۱۲ درصد، طراحی دوخت ۹ درصد هنرجویان را در خود جذب کرده‌اند و بقیه هنرجویان در رشته های گرافیک، تربیت کودک، معماری داخلی، ساختمان، الکترونیک و تربیت بدنی تحصیل می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی اظهار کرد: ۷۷ درصد هنرجویان در رشته‌های یاد شده و ۲۱ درصد در سایر رشته‌ها تحصیل می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد:۴۰ درصد دانش‌آموزان استان هم‌اکنون در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند در حالیکه طبق برنامه ابلاغی وزارتخانه این تعداد باید به ۵۰ درصد درصد برسند و آذربایجان‌غربی ۱۰ درصد از برنامه عقب است.

صمیمی با بیان اینکه کمبود هنرستان از دغدغه‌های استان است گفت: در شهرستان سردشت هنرستان دخترانه وجود ندارد و فقط هنرستان‌های ضمیمه وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی افزود: در بسیاری از شهرستانها کمبود تجهیزات نرم افزاری حل شده ولی با توجه به تورم و اعتبارات محدود همچنان نیازمند اعتبارات هستیم. هر چند سال گذشته ۲۷۰ میلیارد ریال برای تجهیز هنرستان‌ها هزینه شده است ولی این رقم‌ برای هنرستان‌های استان کفایت نمی‌کند.

صمیمی ادامه داد: با مساعدت استاندار آذربایجان غربی مقرر شده تا برخی بخش‌های غیر دولتی و صنعتی کمکهایی به این هنرستان‌ها داشته باشند که می‌تواند در کنار اعتبارات دولتی کره گشای بسیاری از مشکلات در این بخش باشد.