کردپرس
استاندار آذربایجان غربی: گشودن بازارهای جدید برای صادرات سیب در دستورکار است
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ ۲۰:۳۵ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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استاندار آذربایجان غربی: گشودن بازارهای جدید برای صادرات سیب در دستورکار است

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت بالای استان در تولید محصولات کشاورزی، گفت: توسعه زیرساخت‌های صادراتی و ایجاد بازارهای جدید برای عرضه محصولات باکیفیت استان، از اولویت‌های مهم بوده و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، افزود: توسعه سردخانه‌ها، انبارها، مراکز سورتینگ و بسته‌بندی و پایانه‌های صادراتی برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت تولید استان و حضور مؤثرتر در بازارهای بین‌المللی ضروری است.

او همچنین با اشاره به مشکلات بازار فروش و صادرات سیب، خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کرایه‌ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر بازار این محصول بوده و حمایت از تولیدکنندگان باید متناسب با شرایط بازار و در زمان مناسب انجام شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به گشایش بازارهای جدید صادراتی برای سیب استان نیز اشاره کرده و افزود: امسال برای نخستین بار مجوز صادرات سیب به عراق دریافت شد و زمینه صادرات این محصول به کشورهایی از جمله ویتنام و فیلیپین نیز فراهم شده است.

رحمانی همچنین با اشاره به اعزام هیئت تجاری به ویتنام و انجام توافقات در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، اضافه کرد: پیگیری توافقات، رفع موانع اجرایی و استفاده از سازوکارهای حمایتی و قیمت‌گذاری توافقی می‌تواند به صیانت از منافع باغداران و تثبیت حضور محصولات استان در بازارهای هدف کمک کند.

او در پایان با قدردانی از فعالان بخش خصوصی در حوزه سردخانه، سورتینگ و بسته‌بندی، افزود: تلاش مدیریت استان برای رفع موانع تولیدکنندگان، توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف ادامه دارد تا محصولات باکیفیت آذربایجان‌غربی جایگاه شایسته‌تری در بازارهای داخلی و بین‌المللی پیدا کنند.

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