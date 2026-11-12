صادرات نخستین خط تولید کامل گچ ارومیه به بازار اقلیم کردستان

سرویس آذربایجان غربی- نخستین محموله خط تولید کامل گچ سفید با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ تن، با هدف صادرات و نصب در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان، در ناحیه صنعتی کریم‌آباد ارومیه بارگیری و به مقصد اقلیم کردستان ارسال شد.

به گزارش کردپرس، استانداری آذربایجان غربی اعلام کرد: نخستین محموله خط تولید کامل گچ سفید با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ تن، با هدف صادرات و نصب در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، با حضور محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران اقتصادی و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کلید خورده است.

این محموله از محل واحد صنعتی دانش‌بنیان «اروم صنعت ماشین پیمان گستر» در ناحیه صنعتی کریم‌آباد ارومیه بارگیری و به مقصد سلیمانیه ارسال شد.



این واحد صنعتی دانش‌بنیان از تولیدکنندگان تخصصی کوره‌های عظیم صنعتی بوده و صادرات این خط تولید کامل برای نخستین بار به کشور عراق، دستاوردی ارزشمند در حوزه صنعت، مهندسی و توان فنی متخصصان داخلی به شمار می‌رود که بیانگر ظرفیت صنایع آذربایجان‌غربی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان است.





