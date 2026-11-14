۲ هندبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی ساحلی نوجوانان دعوت شدند

سرویس کردستان - محمد سارو و محمد مصعب فاتحی، ۲ هندبالیست کردستانی، به نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران دعوت شدند.

به گزارش کرد پرس، فدراسیون هندبال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان را اعلام کرد که نام این ۲ ورزشکار کردستانی نیز در فهرست بازیکنان منتخب قرار دارد.

این اردو از ۲۲ تا ۲۵ آبان ماه به میزبانی شهرستان نوشهر در استان مازندران برگزار می شود و ملی پوشان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کنند.

در مرحله نخست این اردو، ۲۷ بازیکن به همراه ۶ نفر کادر فنی حضور دارند و تمرینات و برنامه های آماده سازی تیم ملی را دنبال می کنند.