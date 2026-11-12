سرویس آذربایجان غربی- الینا رحیمی، ملی‌پوش مهابادی تنیس روی میز ایران، با عبور موفق از ٣ حریف در مرحله مقدماتی، جواز حضور در جدول اصلی رقابت‌های کانتندر استانبول را به دست آورد.

به گزارش کردپرس، الینا رحیمی در آخرین دیدار مرحله مقدماتی، برابر والریا کوتسیور از روسیه به میدان رفت و در مسابقه‌ای نزدیک و پنج‌گیمه، با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و صعود خود را قطعی کرد.

این ملی پوش پیش از این نیز با برتری مقابل کاتارینا استراژار از اسلوونی و فیلیپا برگاند از سوئد، دو مرحله نخست مقدماتی را با موفقیت پشت سر گذاشته بود.

رحیمی در نخستین دیدار خود در جدول اصلی، ظهر فردا به مصاف جو چون‌هویی از کره جنوبی، سید دوم جدول انفرادی زنان این رقابت‌ها، خواهد رفت.



رقابت‌های کانتندر استانبول از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ماه به میزبانی ترکیه در حال برگزاری است.



«الینا رحیمی» متولد ۱۳۸۳ در مهاباد بوده و بیش از هشت سال است که عضو تیم ملی تنیس روی‌میز کشور است و سابقه قهرمانی در ایران و آسیای میانه را در کارنامه خود دارد.