توزیع بیش از ۵۰ میلیون لیتر نفت گاز یورو ۴ در کردستان
به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در جلسه حمل ونقل فرآورده های نفتی منطقه اظهار کرد: روزانه ۲۱۰ هزار لیتر نفت گاز یورو ۴ در استان توزیع می شود که ۲۵ درصد از مصرف ناوگان حمل ونقل منطقه را شامل می شود.
وی با اشاره به مزایای زیست محیطی استفاده از نفت گاز یورو ۴ افزود: این فرآورده علاوه بر کاهش آلایندگی، موجب افزایش راندمان سوخت خودروها و افزایش طول عمر ناوگان حمل ونقل می شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی و شرایط کوهستانی استان گفت: تأمین و توزیع پایدار فرآورده های نفتی در ۹ ناحیه منطقه، به ویژه مناطق کوهستانی و سخت گذر، به عملکرد ناوگان حمل ونقل سوخت وابسته است.
حمه حسنی با بیان اینکه ۶ شرکت حمل ونقل فرآورده های نفتی و ۳۰۰ دستگاه نفتکش در منطقه فعالیت دارند، افزود: همکاری شرکت های حمل ونقل و رانندگان نفتکش نقش مهمی در تأمین سوخت بخش های تولیدی، کشاورزی، صنایع و خانوارهای نفت سفیدسوز در مناطق روستایی استان دارد.
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