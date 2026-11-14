توزیع بیش از ۵۰ میلیون لیتر نفت گاز یورو ۴ در کردستان

سرویس کردستان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان از تأمین و توزیع بیش از ۵۰ میلیون لیتر نفت گاز یورو ۴ از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد و گفت: میزان توزیع این فرآورده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در جلسه حمل ونقل فرآورده های نفتی منطقه اظهار کرد: روزانه ۲۱۰ هزار لیتر نفت گاز یورو ۴ در استان توزیع می شود که ۲۵ درصد از مصرف ناوگان حمل ونقل منطقه را شامل می شود.

وی با اشاره به مزایای زیست محیطی استفاده از نفت گاز یورو ۴ افزود: این فرآورده علاوه بر کاهش آلایندگی، موجب افزایش راندمان سوخت خودروها و افزایش طول عمر ناوگان حمل ونقل می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی و شرایط کوهستانی استان گفت: تأمین و توزیع پایدار فرآورده های نفتی در ۹ ناحیه منطقه، به ویژه مناطق کوهستانی و سخت گذر، به عملکرد ناوگان حمل ونقل سوخت وابسته است.

حمه حسنی با بیان اینکه ۶ شرکت حمل ونقل فرآورده های نفتی و ۳۰۰ دستگاه نفتکش در منطقه فعالیت دارند، افزود: همکاری شرکت های حمل ونقل و رانندگان نفتکش نقش مهمی در تأمین سوخت بخش های تولیدی، کشاورزی، صنایع و خانوارهای نفت سفیدسوز در مناطق روستایی استان دارد.