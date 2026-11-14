کردپرس
برپایی نمایشگاه کتاب در مهاباد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۳:۵۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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برپایی نمایشگاه کتاب در مهاباد

سرویس آذربایجان غربی- نمایشگاه کتاب به مدت ٢٠ روز در محل تالار وحدت شهرداری مهاباد، افتتاح شد.

به گزارش کردپرس، در این نمایشگاه؛ ١٢٠٠عنوان کتاب و ٦ هزار جلد؛ با موضوعات مختلف شامل رمان، روانشناسی کودک و نوجوان ، ادبیات فارسی و کردی، فلسفه، دینی و هنر به دوستداران کتاب، عرضه شده‌ است.

علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی می‌توانند هر روز صبح از ساعت ۸ الی١٣ و عصر از ساعت ۱۶ الی ۲۰جهت بازدید،  مراجعه نمایند.

ین نمایشگاه با همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری؛ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشارات مێژوو  در تالار وحدت شهرداری مهاباد، به مدت ۲۰ روز، دایر است.

 

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