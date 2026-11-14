برپایی نمایشگاه کتاب در مهاباد

به گزارش کردپرس، در این نمایشگاه؛ ١٢٠٠عنوان کتاب و ٦ هزار جلد؛ با موضوعات مختلف شامل رمان، روانشناسی کودک و نوجوان ، ادبیات فارسی و کردی، فلسفه، دینی و هنر به دوستداران کتاب، عرضه شده‌ است.

علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی می‌توانند هر روز صبح از ساعت ۸ الی١٣ و عصر از ساعت ۱۶ الی ۲۰جهت بازدید، مراجعه نمایند.

ین نمایشگاه با همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری؛ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشارات مێژوو در تالار وحدت شهرداری مهاباد، به مدت ۲۰ روز، دایر است.