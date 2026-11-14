کردپرس
شناسایی ١٠ اثر جدید موزه ارومیه برای ثبت ملی/١١٧ اثر ثبت ملی شده اند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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شناسایی ١٠ اثر جدید موزه ارومیه برای ثبت ملی/١١٧ اثر ثبت ملی شده اند

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: ۱۰ اثر از موزه ارومیه برای طرح در کمیته ثبت آثار منقول کشور شناسایی شده و پرونده آن‌ها در دست اقدام است تا ثبت ملی شوند.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری اظهار کرد: ۱۰ اثر از موزه ارومیه برای طرح در کمیته ثبت آثار منقول کشور شناسایی شده و پرونده آن‌ها در دست اقدام است تا ثبت ملی شوند.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این آثار پس از تکمیل مستندات، در کمیته ثبت آثار منقول کشور مطرح و در صورت تأیید، در فهرست آثار ملی ثبت خواهند شد.

او با اشاره به وضعیت ثبت آثار موزه‌ای استان اظهار کرد: تاکنون ۱۱۷ قلم شی از موزه‌های آذربایجان غربی ثبت ملی شده است و در مجموع حدود ۳۴ هزار قلم اشیا در موزه‌های استان نگهداری می‌شود.

صفری تصریح کرد: مستندسازی و ثبت ملی آثار موزه‌ای، گامی مهم در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه است و این اداره‌کل برنامه‌ریزی مستمری برای شناسایی و معرفی آثار شاخص موزه‌های استان در دستور کار دارد.

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