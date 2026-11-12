کردپرس
٥٠ بنای تاریخی آذربایجان غربی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۱۴:۴۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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٥٠ بنای تاریخی آذربایجان غربی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد

سرویس آذربایجان غربی-معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ غربی گفت: حدود ۵۰ بنا در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد و براساس قانون آنها باید از منابع داخلی خود برای نگهداری آن‌ها اقدام کنند.

به گزارش کردپرس، داوود فرازی از ثبت هزار و ۹۰۰ اثر و بنای تاریخی استان در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: آذربایجان غربی از این نظر در شمار پنج تا شش استان نخست کشور قرار دارد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی آذربایجان‌غربی و قرار گرفتن آن در مسیر ارتباطی اروپا و آسیا افزود: شکل‌گیری تمدن‌های گوناگون در این منطقه، میراث ارزشمندی از آثار و بناهای تاریخی برجای گذاشته است که صیانت از آن‌ها وظیفه‌ای همگانی است.

او کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن کامل اعتبارات مصوب را از مهم‌ترین موانع حفاظت و مرمت این آثار عنوان کرد و ادامه داد: اقدامات مرمتی متناسب با اعتبارات تخصیص‌یافته انجام می‌شود.

فرازی تاکید کرد: همچنین بخشی از بناهای تاریخی در اختیار بخش خصوصی بوده و حدود ۵۰ بنا در اختیار دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش، هلال احمر، اوقاف و ارتش است که براساس قانون باید از منابع داخلی خود برای نگهداری آن‌ها اقدام کنند.

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