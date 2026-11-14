دستگیری ۱۵۷ متخلف زیست محیطی در کردستان طی هفت ماه

سرویس کردستان - مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: در هفت ماه گذشته، ۱۵۵ پرونده تخلف زیست محیطی در استان تشکیل و ۱۵۷ متخلف دستگیر شدند.

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت های منظم، عملیات مشترک با نهادهای انتظامی و اجرای طرح های منطقه ای، ۱۳ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون بیش از هزار مورد ابزار و ادوات شکار غیرمجاز شامل تله، دام، تور، قلاب و تجهیزات نورافکن از متخلفان جمع آوری شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به کشفیات مربوط به صید و شکار غیرمجاز حیات وحش گفت: در این مدت بیش از هزار و ۵۰۰ قطعه ماهی، ۶۳ قطعه پرنده و ۱۵ رأس پستاندار شامل کل، قوچ وحشی و خرگوش از متخلفان کشف و ضبط شده است.

زندی با بیان اینکه مقابله با خرید و فروش غیرقانونی پرندگان آوازخوان و شکاری از اولویت های یگان حفاظت است، افزود: در همین راستا و با همکاری پلیس فتا، هفت متخلف فعال در شبکه های اجتماعی که در زمینه تبلیغ، خرید و فروش یا نمایش صید و شکار غیرمجاز فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: رصد فضای مجازی و شناسایی شیوه های جدید تخلف، بخشی از برنامه های یگان حفاظت برای مقابله با تهدیدهای زیست محیطی در استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان همچنین از آموزش بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از جوامع محلی در قالب طرح «یک ساعت با محیط بان» خبر داد و گفت: این آموزش ها با حضور محیط بانان و بیشتر برای ساکنان مناطق تحت مدیریت محیط زیست برگزار شده است.

زندی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: تداوم حفاظت از گونه های ارزشمند و زیستگاه های طبیعی استان نیازمند همکاری جوامع محلی، دستگاه های قضایی و انتظامی و برخورد با متخلفان است.