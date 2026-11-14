بافل طالبانی: احزاب کرد مخالف ایران، توانایی هیچ اقدامی علیه این کشور را ندارند

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در نشست مجمع راهبردی سلیمانیه با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای و احتمال ازسرگیری جنگ، خواستار بازنگری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در رویکرد خود شد و تأکید کرد که اختلافات باید از طریق فشارهای اقتصادی و گفت‌وگو حل‌وفصل شوند.

وی با بیان اینکه آغاز دوباره جنگ و خشونت به زیان منطقه خواهد بود، اظهار داشت که اقلیم کردستان پیش‌تر نیز هزینه اشتباهات بزرگی را که از سوی اقلیتی در حزب دموکرات کردستان صورت گرفته، پرداخته است.

طالبانی همچنین با انتقاد از برخی احزاب کرد مخالف ایران گفت این جریان‌ها توانایی انجام هیچ اقدامی علیه ایران را ندارند، اما در عین حال برای شعله‌ور شدن جنگ، آماده‌سازی و حمله به این کشور تشویق می‌شوند؛ گویی هدفشان «آزادسازی ایران» است.