پیکر سه شهید گمنام دفاع مقدس بر دوش مردم سنندج تشییع شد

سرویس کردستان ـ همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس روز جمعه با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، علما و روحانیون شیعه و سنی و مسئولان استانی در سنندج تشییع شد.

به گزارش کرد پرس، آیین تشییع پیکر مطهر این سه شهید گمنام با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان از ساعات اولیه صبح در سنندج برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای «یا زهرا (س)» و «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

پیکر این شهدا که طی روزهای گذشته در مساجد، هیأت‌های مذهبی و محافل فرهنگی و معنوی نقاط مختلف استان کردستان مورد استقبال مردم قرار گرفته بود، در فضایی آکنده از حزن و معنویت بر دوش مردم شهیدپرور سنندج تشییع شد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در این مراسم با اشاره به تقارن تشییع پیکر شهدا با ایام فاطمیه گفت: گمنامی در فرهنگ ایثار و شهادت به معنای گم‌شدگی نیست، بلکه بالاترین درجه اخلاص است که خداوند به بهترین بندگان خود عطا می‌کند.

سردار جمشید رضایی اظهار کرد: دشمنان تا دندان مسلح و استکبار جهانی در طول ۴۷ سال گذشته با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها و راهبردهای خود برای ضربه زدن به نظام اسلامی تلاش کرده‌اند، اما در برابر فرهنگ اعتقادی و اراده ملت ایران ناکام مانده‌اند.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی و تحولات اخیر افزود: دشمنان با وجود بهره‌گیری از ابزارهای مختلف نظامی، سیاسی و تبلیغاتی، به اهداف خود دست نیافته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که قدرت تسلیحاتی و ابزارهای مادی در برابر اراده اعتقادی و فرهنگ مقاومت ملت ایران کارایی ندارد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش مردم در پاسداری از امنیت کشور ادامه داد: مردم مرزدار و شهیدپرور کردستان در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌ویژه در مقاطع حساس و حوادث مختلف، همواره با جان، مال و امکانات خود در کنار رزمندگان و مدافعان امنیت ایستاده‌اند.

رضایی با اشاره به پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران بر تابوت شهدا گفت: این پرچم نماد اسلام، غیرت، اقتدار و وفاداری مردم به آرمان‌های شهداست و خون پاک این عزیزان پشتوانه ایستادگی و عزت ملت ایران به شمار می‌رود.

شهید گمنام، الگویی تربیتی برای دانش‌آموزان است

مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان نیز در آیین خاکسپاری یکی از شهدای گمنام در مجتمع فرهنگی و آموزشی سلیمان خاطر سنندج، حضور پیکر این شهید را افتخاری برای مجموعه تعلیم‌وتربیت استان دانست و گفت: شهید گمنام برای دانش‌آموزان یک کتاب تربیتی و کلاس آموزشی است.

سید فواد حسینی اظهار کرد: هرچند نام این شهید والامقام برای ما شناخته‌شده نیست، اما رسم، مرام و هدف او در دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی برای همگان روشن است.

وی افزود: قدرت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، مرهون خون شهدا و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های آنان است و نسل جوان باید با شناخت این فرهنگ، ادامه‌دهنده راه شهیدان باشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده ادامه داد: یادمان این شهید باید به مکانی برای انس و ارتباط دانش‌آموزان، فرهنگیان و مردم با فرهنگ مقاومت تبدیل شود و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با پاسداشت یاد و راه شهدا با مشارکت دانش‌آموزان دنبال شود.

حسینی همچنین با قدردانی از استقبال مردم استان از پیکر شهدای گمنام گفت: مردم کردستان در روزهای گذشته با عزت و احترام از این شهدا میزبانی کردند و نشان دادند که عهد و وفاداری آنان به شهدا فراتر از قومیت و مذهب است.

بر اساس برنامه‌ریزی ستاد معراج شهدا و کمیته جست‌وجوی مفقودین، پیکر مطهر یکی از سه شهید گمنام پس از برگزاری آیین تشییع در مجتمع فرهنگی و آموزشی سلیمان خاطر سنندج به خاک سپرده شد تا یادمان این شهید به پایگاهی فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان تبدیل شود.

پیکر مطهر ۲ شهید گمنام دیگر نیز پس از برگزاری آیین تشییع و وداع مردم سنندج، به ستاد معراج شهدای تهران بازگردانده شد.