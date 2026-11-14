کردپرس
کاشت ۶ میلیون نهال در کردستان/مقابله با لورانتوس در هزار هکتار از جنگل های بلوط استان آغاز شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۰۹:۵۶ زمان مطالعه: 3 دقیقه (۰)
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کاشت ۶ میلیون نهال در کردستان/مقابله با لورانتوس در هزار هکتار از جنگل های بلوط استان آغاز شد

سرویس کردستان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از کاشت ۶ میلیون اصله نهال در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خبر داد و گفت: عملیات مقابله با گیاه نیمه انگلی لورانتوس در هزار هکتار از جنگل های بلوط شهرستان های مریوان، سروآباد و بانه آغاز شده است.

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از زمان آغاز طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۱۵ میلیون اصله نهال در استان تولید و ۶ میلیون اصله کاشته شده است.

وی افزود: سهم کردستان از این طرح، تولید سالانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار و کاشت چهار میلیون اصله نهال است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به فعالیت نهالستان های گریزه سنندج و ریخلان مریوان گفت: این دو نهالستان سالانه ظرفیت تولید سه میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال را دارند.

شریفی پور ادامه داد: از مجموع نهال های تولیدی، ۲ میلیون اصله به گونه صنوبر تبریزی اختصاص دارد که در تأمین نیاز صنایع سلولزی و چوب و کاغذ، تقویت معیشت بهره برداران و کاهش فشار بر جنگل های طبیعی مؤثر است.

وی بیان کرد: یک میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال نیز برای تأمین نیاز صنایع، شهرداری ها و دهیاری ها تولید و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

آغاز مقابله با لورانتوس در هزار هکتار از جنگل های بلوط

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان همچنین از آغاز عملیات مقابله فیزیکی با گیاه نیمه انگلی لورانتوس در هزار هکتار از بلوط زارهای آلوده استان خبر داد و گفت: این طرح در شهرستان های مریوان، سروآباد و بانه با مشارکت جوامع محلی و بهره برداران اجرا می شود.

شریفی پور اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح را ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: نیمی از این اعتبار از محل منابع دولتی و نیم دیگر از محل مشارکت های اجتماعی تأمین می شود.

وی با بیان اینکه لورانتوس با نام های موخور و دارواش نیز شناخته می شود، اظهار کرد: این گیاه با تغذیه از شیره درختان میزبان، موجب تضعیف آنها شده و در صورت گسترش آلودگی می تواند به خشکیدگی و مرگ درختان منجر شود.

وی افزود: قطع و حذف فیزیکی شاخه های آلوده، اصلی ترین روش مقابله با این گیاه است و در جریان این عملیات، شاخه های آلوده به لورانتوس و کلنی های آلوده به لارو پروانه برگ خوار شناسایی و حذف می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از جنگل ها گفت: مشارکت جوامع محلی و بهره برداران در اجرای برنامه های حفاظتی و احیایی، زمینه افزایش اثربخشی اقدامات و تقویت مسئولیت پذیری در قبال منابع طبیعی را فراهم می کند.

شریفی پور یادآور شد: کردستان در سال ۱۴۰۵ به عنوان یکی از استان های پایلوت اجرای طرح جنگل داری نوین در منطقه زاگرس انتخاب شده است و این فرصت می تواند زمینه توسعه مدیریت مشارکتی جنگل ها را فراهم کند.

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