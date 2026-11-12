حکم متهمان پرونده قتل کارگر مالوجه ای صادر شد/از اعدام تا حبس و شلاق

با رأی دادگاه؛

سرویس کردستان - پس از گذشت دو سال با تکمیل تحقیقات قضایی در خصوص پرونده قتل «علیرضا معظمی» کارگر مالوجه ای که بر اثر اختلاف زمین در پی یک درگیری با ضربات چاقو کشته شد، حال حکم متهمان با اعدام و حبس و شلاق صادر شده است.

به گزارش کرد پرس، دو سال پیش بود که اختلاف بر سر زمین مسکونی در مالوجه از توابع شهرستان قروه منجر به قتل شخصی به نام «علیرضا معظمی» شد؛ مردی با ۳ فرزند که در طمع و خودخواهی عده ای بی قانون گرفتار و به قتل رسید.

در پی این حادثه پرونده قضایی تشکیل و سه متهم به نام های «مهدی. آ» به عنوان قاتل و متهم اصلی، «احمد. د» و «علی پاشا. آ» به عنوان متهمانی که همدستی داشتند در این حادثه بازداشت شدند.

حال پس از گذشت دو سال از روند رسیدگی به پرونده و تحقیقات قضایی، مطابق اظهارات همسر مقتول «علیرضا معظمی» حکم متهمان صادر و به اجرای احکام کیفری در دادگستری شهرستان قروه رفته است.

«زیبا معظمی» در مصاحبه با خبرنگار کرد پرس عنوان کرد «برای متهم اصلی به نام «مهدی. آ» به اتهام ارتکاب قتل عمدی حکم اعدام صادر و هفته آینده به اجرا در می آید و برای دو متهم دیگر به نام های «احمد. د» و «علی پاشا. آ» به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل حکم حبس تعزیری صادر شده است».

به گفته او همچنین متهم اصلی به دلیل مصرف مشروبات الکلی به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی و پرداخت دیه به خانواده مقتول هم محکوم شده است.