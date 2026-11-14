کردستان، ایستگاه بیست وچهارم سفیر همدلی صنعت برق ایران

از گام های همدلی تا مرام پهلوانی؛ روایت یک روز متفاوت در سنندج؛

سرویس کردستان - سنندج در یکی از روزهای پاییز، میزبان مسافری بود که مقصدش تنها یک شهر یا استان نبود؛ او آمده بود تا با گام های خود پیامی فراتر از یک پیمایش ورزشی را به گوش مردم برساند؛ پیامی درباره همدلی، مشارکت اجتماعی و مسئولیت همگانی در قبال منابع ملی.

به گزارش کرد پرس، مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران، پس از عبور از ۲۳ استان کشور، این بار مسیر خود را به سمت کردستان ادامه داد تا در بیست وچهارمین ایستگاه از حرکت ملی خود، با مردمان سرزمین موسیقی، اصالت و فرهنگ دیدار کند؛ استانی که مهمان نوازی و روحیه همراهی، بخشی جدایی ناپذیر از هویت اجتماعی آن به شمار می رود.

این سفر، برخلاف یک برنامه معمول ورزشی، از همان نخستین لحظات رنگ وبویی فرهنگی و اجتماعی داشت؛ چراکه قرار بود مسیر حرکت سفیر همدلی از میان بخشی از نمادهای تاریخی، فضاهای عمومی و جلوه های فرهنگی سنندج عبور کند و در نهایت به جایی برسد که مفهوم جوانمردی و رفاقت، سال هاست در آن زنده نگه داشته شده است.

آغاز روایت از خانه تاریخ اردلان ها

عمارت خسروآباد، نخستین میزبان این روایت بود؛ بنایی تاریخی که دیوارهای آن هنوز خاطره روزگار حکمرانی اردلان ها و شکوه گذشته سنندج را در خود حفظ کرده است.

در این مجموعه تاریخی، مدیرعامل، معاونان، کارکنان و سیمبانان شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، در کنار جمعی از ورزشکاران استان، به استقبال مجتبی یادگاری آمدند تا آغاز حضور او در کردستان با همراهی خانواده بزرگ صنعت برق و جامعه ورزشی استان همراه شود.

انتخاب این بنای تاریخی برای آغاز برنامه، فرصتی بود تا پیوند میان هویت فرهنگی کردستان و پیام اجتماعی این حرکت ملی به تصویر کشیده شود.

در این مراسم، محمدسعید سلطانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، حضور سفیر همدلی را فرصتی مناسب برای گسترش فرهنگ صحیح مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: قرار گرفتن کردستان در مسیر این حرکت ملی، زمینه ای ارزشمند برای جلب مشارکت مردم و توجه بیشتر جامعه به اهمیت مدیریت مصرف برق است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی مصرف تنها بر عهده یک دستگاه اجرایی نیست، بر ضرورت همراهی خانواده ها، جوانان و اقشار مختلف جامعه در این زمینه تأکید کرد.

مأموریتی که با دویدن از اراک آغاز شد و به کردستان رسید

برای مجتبی یادگاری، هر استان تنها یک مقصد جغرافیایی نیست؛ بلکه فرصتی برای گفت وگو با مردم و انتقال پیامی است که باید از دل فعالیت های روزمره جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی در جمع حاضران، با اشاره به آغاز پویش ملی همدلی از شهر اراک در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: این حرکت با هدف پیمایش تمامی ۳۱ استان کشور و ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق آغاز شده و تلاش دارم از طریق ورزش و ارتباط مستقیم با مردم، اهمیت مدیریت مصرف انرژی را به ویژه برای نسل جوان تبیین کنم.

سفیر همدلی صنعت برق ایران با ابراز خرسندی از حضور در کردستان افزود: تاکنون ۲۴ استان کشور را پشت سر گذاشته ام و هفت استان دیگر تا پایان این مأموریت باقی مانده است.

یادگاری با تأکید بر اینکه فرهنگ سازی زمانی اثربخش خواهد بود که به رفتار روزمره مردم تبدیل شود، خاطرنشان کرد: هدف این است که ورزشکاران و سفیران این حرکت، خود به الگویی عملی برای مسئولیت پذیری اجتماعی تبدیل شوند و نشان دهند که حتی اقدامات کوچک و فردی نیز می توانند در حفظ سرمایه های ملی اثرگذار باشند.

سنندج؛ مسیری که تاریخ و زندگی امروز را به هم پیوند داد

پس از آیین استقبال، حرکت در مسیر شهری سنندج آغاز شد؛ مسیری که در آن، فضای تاریخی شهر جای خود را به طبیعت، نشاط اجتماعی و جلوه های زندگی شهری می داد.

مجتبی یادگاری با همراهی جمعی از دوندگان و ورزشکاران کردستانی، پیمایش خود را از عمارت خسروآباد ادامه داد و پس از عبور از پارک روجیار، در برنامه ورزش همگانی صبحگاهی حضور یافت.

عبور از پل معلق آبیدر و ادامه مسیر تا مجسمه مقاومت، بخش دیگری از این حرکت بود؛ مسیری که حضور ورزشکاران بومی در کنار سفیر همدلی، جلوه ای از مشارکت اجتماعی و همراهی مردم استان را به نمایش گذاشت.

در این میان، همراهی محمدسعید سلطانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، در بخشی از مسیر پیمایش نیز قابل توجه بود؛ حضوری که نشان می داد ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی، موضوعی محدود به جلسات اداری و اطلاع رسانی سازمانی نیست و برای اثربخشی بیشتر، به حضور میدانی و مشارکت عملی مدیران و کارکنان نیاز دارد.

برنامه های این سفر همچنین با حضور یادگاری در مزار شهدای استان و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان ادامه یافت؛ توقفی برای پاسداشت ارزش هایی که مفاهیمی همچون ایثار، فداکاری و مسئولیت در برابر جامعه را یادآور می شود.

مقصدی که در آن قدرت با معرفت معنا پیدا می کند

اما شاید متفاوت ترین بخش حضور سفیر همدلی در کردستان، ورود او به زورخانه پهلوان نادر سنندج بود؛ مکانی که در آن، ورزش تنها به نمایش توان جسمانی محدود نمی شود و اخلاق، فروتنی، احترام و جوانمردی نیز جایگاهی هم سنگ قدرت و مهارت دارند.

در این آیین، ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، جمعی از مدیران و مسئولان، قهرمانان ورزشی، پیشکسوتان و ورزشکاران زورخانه ای حضور داشتند تا از سفیر همدلی استقبال کنند.

این بار، استقبال از یادگاری رنگ وبویی متفاوت داشت. فضای زورخانه با حضور قهرمانان رشته های مختلف ورزشی و نوای موسیقی کردی، به محلی برای تجلیل از افتخارآفرینان و نمایش ظرفیت های فرهنگی و ورزشی استان تبدیل شد.

پارسا محمدی، قهرمان طلایی پاراآسیایی در رشته والیبال نشسته، کژان رستمی، نایب قهرمان مسابقات جهانی نجات غریق استرالیا و دارنده مدال برنز دوومیدانی داخل سالن آسیا، و فاتح حیدریان، قهرمان مسابقات بین المللی و تورنمنت جهانی گرجستان و عضو تیم ملی ووشو، از جمله ورزشکارانی بودند که در این مراسم حضور یافتند.

در حاشیه این آیین، محمدسعید سلطانی با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از این سه ورزشکار به پاس افتخارآفرینی و کسب موفقیت در عرصه های ورزشی تجلیل کرد.

از نوای دف تا ضرب مرشد؛ جلوه ای از هویت فرهنگی کردستان

فضای زورخانه با اجرای دف نوازی و موسیقی اصیل کردی، حال وهوایی ویژه پیدا کرد. نوای دف در کنار ضرب مرشد، پیوندی زیبا میان سنت های موسیقایی کردستان و آیین دیرپای ورزش پهلوانی ایجاد کرده بود.

پس از آن، ورزشکاران زورخانه ای با اجرای حرکات باستانی، جلوه هایی از توان بدنی، هماهنگی، استقامت و انضباط را به نمایش گذاشتند؛ حرکاتی که در فرهنگ پهلوانی، فراتر از نمایش قدرت جسمانی، نمادی از پرورش روح و تقویت منش انسانی محسوب می شوند.

ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، در این مراسم با اشاره به روحیه همدلی و نوع دوستی مردم استان اظهار کرد: همراهی و کمک به یکدیگر از ویژگی های ریشه دار مردم کردستان است و این روحیه در مناسبات اجتماعی و زندگی روزمره آنان به خوبی دیده می شود.

وی در ادامه، تأمین پایدار انرژی را یکی از نیازهای اساسی بخش تولید و اقتصاد استان دانست و تصریح کرد: هرگونه اختلال در تأمین برق می تواند خسارت هایی برای واحدهای تولیدی به همراه داشته باشد و از همین رو، تأمین انرژی مورد نیاز این واحدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ازهاری همچنین با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، از پیگیری درخواست ها و صدور مجوزهای لازم برای متقاضیان واجد شرایط احداث نیروگاه های خورشیدی خبر داد و بر ضرورت مشارکت مردم در برنامه های مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

شال پهلوانی؛ نشانی از میزبانی مردمان کردستان

پایان این دیدار، با آیین تجلیل و اهدای یادبود همراه شد. از مجتبی یادگاری به پاس تلاش در مسیر ترویج فرهنگ همدلی و مصرف بهینه انرژی با اهدای لوح تقدیر و تندیس قدردانی شد.

اما یکی از ماندگارترین لحظات این سفر، اهدای شال پهلوانی از سوی هیئت ورزش زورخانه ای استان کردستان به سفیر همدلی بود؛ هدیه ای که در فرهنگ پهلوانی، تنها یک یادبود نیست، بلکه نشانه ای از احترام، پذیرش و پیوندی مبتنی بر مرام جوانمردی است.

این شال، یادگاری از سرزمینی بود که در آن، مهمان نوازی و حرمت نهادن به میهمان با ریشه های عمیق فرهنگی و اجتماعی گره خورده است.

در بخش دیگری از این مراسم، پیراهن یادبود مجتبی یادگاری که امضای همراهان و مسئولان استان های مختلف کشور را بر خود داشت، به امضای حاضران کردستانی نیز رسید تا نام این استان به عنوان بیست وچهارمین ایستگاه پویش ملی همدلی در کنار دیگر استان ها ثبت شود.

کردستان؛ فراتر از یک ایستگاه در مسیر همدلی

سفر سفیر همدلی صنعت برق ایران به کردستان، با مجموعه ای از دیدارها، برنامه های ورزشی، آیین های فرهنگی و جلوه های ارزشمند پهلوانی همراه بود؛ سفری که در آن، عمارت تاریخی خسروآباد، مسیرهای شهری سنندج و فضای صمیمی زورخانه پهلوان نادر، هرکدام بخشی از روایت یک حرکت ملی را شکل دادند.

پیامی که مجتبی یادگاری با عبور از ۲۴ استان کشور دنبال می کند، در نهایت به یک مطالبه مشترک بازمی گردد: حفظ منابع ملی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف درست انرژی.

اکنون هفت استان دیگر تا پایان این مسیر باقی مانده است؛ اما آنچه از حضور سفیر همدلی در کردستان بر جای ماند، تنها ثبت یک مقصد جدید در کارنامه پیمایش او نبود؛ بلکه تصویری از همراهی مردمانی بود که همدلی را نه صرفاً در شعار، بلکه در فرهنگ، رفتار و آیین های دیرینه خود زنده نگه داشته اند.