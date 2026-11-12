فراخوان بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز منتشر شد

سرویس کردستان - بیست ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز با شعار «تئاتر کردی، سقز» اواخر آذرماه سال جاری برگزار می شود و دبیرخانه این رویداد با انتشار فراخوان، از گروه های نمایشی، هنرمندان و پژوهشگران برای ارسال آثار دعوت کرد.

به گزارش کرد پرس، این جشنواره با هدف پاسداشت و تقویت زبان و فرهنگ کردی و با حضور گروه های نمایشی داخلی و خارجی، در بخش های مسابقه نمایش صحنه ای، نمایشنامه نویسی، پژوهش و عکس برگزار خواهد شد.

بر اساس فراخوان منتشرشده، آثار بخش نمایش صحنه ای باید به زبان کردی و با محوریت فرهنگ و هویت کردی باشند. همچنین آثار بخش های نمایشنامه نویسی و پژوهش باید در حوزه تئاتر کردی و موضوعات مرتبط با آن ارائه شوند.

۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارسال آثار اعلام شده و متقاضیان باید آثار خود را از طریق سامانه معرفی شده در فراخوان ثبت کنند. هنرمندان خارجی نیز امکان ارسال آثار از طریق ایمیل دبیرخانه را دارند.

در این دوره، برای برگزیدگان بخش های مختلف نمایش صحنه ای، از جمله کارگردانی، نمایشنامه نویسی، بازیگری زن و مرد، طراحی صحنه و موسیقی، جوایزی در نظر گرفته شده است. همچنین از برگزیدگان بخش های پژوهش و نمایشنامه نویسی با لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل خواهد شد.

این جشنواره به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کردستان و با همکاری فرمانداری سقز و وزارت ارشاد برگزار می شود و طی دو دهه گذشته به یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری منطقه در زمینه معرفی و تقویت هنر نمایش کردی تبدیل شده است.