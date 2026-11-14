بانوی ژیمناست کردستانی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد

سرویس کردستان - کارین کمانگر، ژیمناست کردستانی، به اردوی آماده سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری بانوان جوانان ایران برای حضور در مسابقات بین المللی جام آزاد شانگهای و ورونین روسیه دعوت شد.

به گزارش کرد پرس، اردوی تدارکاتی تیم های ملی ژیمناستیک هنری بانوان در رده های سنی بزرگسالان و جوانان از ۲۰ آبان ماه به میزبانی شهرستان کرج در استان البرز آغاز شده است و تا زمان اعزام ملی پوشان ادامه خواهد داشت.

در این مرحله از اردو، چهار ورزشکار برتر کشور از استان های کردستان، خراسان رضوی و تهران حضور دارند که کارین کمانگر نیز به نمایندگی از کردستان در تمرینات آماده سازی تیم ملی شرکت می کند.

ملی پوشان حاضر در این اردو خود را برای حضور در رقابت های بین المللی جام آزاد شانگهای و ورونین روسیه آماده می کنند.