بافل طالبانی: اقلیم کردستان عملاً دارای دو اداره است

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، با اشاره به آنچه وجود دو اداره در اقلیم کردستان و گسترش فساد و تبعیض میان مناطق این اقلیم خواند، حزب دموکرات کردستان را به بی‌احترامی به پارلمان و تبدیل آن به عرصه معامله‌گری متهم کرد و تأکید کرد که وضعیت کنونی باید متوقف شود.

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در جریان سخنرانی در «مجمع راهبردی سلیمانیه»، با انتقاد از وضعیت سیاسی و مدیریتی اقلیم کردستان، اعلام کرد که این منطقه عملاً با دو نظام مدیریتی اداره می‌شود و اختلافات و تبعیض میان مناطق مختلف آن باید پایان یابد.

طالبانی با اشاره به تحولات اخیر پارلمان کردستان، حزب دموکرات کردستان را به بی‌احترامی به پارلمان و آرای مردم متهم کرد و گفت: «پارتی به پارلمان و صدای مردم بی‌احترامی کرد و پارلمان را به میدان معامله‌گری تبدیل کرد.»

وی با بیان اینکه اتحادیه میهنی کردستان در هیچ اقدامی که نتیجه روند اخیر پارلمان باشد مشارکت نخواهد کرد، افزود: «پارلمانی وجود ندارد و من هیچ پارلمانی را به رسمیت نمی‌شناسم.»

رئیس اتحادیه میهنی کردستان همچنین آنچه در پارلمان اقلیم رخ داده است را یک بحران سیاسی بزرگ و فروپاشی توصیف کرد و گفت این اتفاق بدون پاسخگویی و مجازات پایان نخواهد یافت. به گفته وی، اگر چنین رویدادی در هر کشور دیگری اتفاق می‌افتاد، عاملان آن به زندان می‌افتادند.

طالبانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت پایان دادن به تبعیض میان مناطق اقلیم کردستان، اظهار داشت که چمچمال با وجود برخورداری از منابع گاز و برق، همچنان برای تأمین آب با مشکل مواجه است و آب مورد نیاز آن با تانکر تأمین می‌شود. وی تأکید کرد که این تبعیض باید متوقف شود.

وی همچنین با اشاره به اختلافات بر سر مدیریت منابع طبیعی و درآمدهای نفتی اقلیم، گفت نخست‌وزیر عراق به‌صراحت از مسئولان اقلیم درباره وضعیت نفت و گرانی بنزین پرسش می‌کند.

طالبانی افزود که یک میدان نفتی در بصره از مجموع منابع نفتی کردستان بزرگ‌تر است و با وجود پیشنهاد مشارکت در این حوزه، اقلیتی در حزب دموکرات با آن مخالفت می‌کنند.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان در ادامه با اشاره به روابط با ایالات متحده، خواستار آگاهی دولت دونالد ترامپ از تحولات اقلیم کردستان شد و گفت: «می‌خواهیم دولت ترامپ درک کند که اینجا چه اتفاقی افتاده است؛ اگر برای حل مشکلات با ما همکاری نکنند، خودمان به‌اندازه کافی توانایی داریم که برای آن راه‌حل پیدا کنیم.»

طالبانی همچنین تأکید کرد که درهای اتحادیه میهنی برای گفت‌وگو با حزب دموکرات باز است، اما این حزب باید بداند که اتحادیه میهنی می‌تواند اقدامات بیشتری انجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره حمله به میدان گازی کورمور گفت که طرف ایرانی تأکید کرده است در این حمله نقشی نداشته است.

او همچنین با اشاره به ضرورت تقویت توان دفاعی اقلیم اظهار داشت که اگر بغداد قادر به تأمین سامانه دفاعی مورد نیاز نیست، باید امکان تأمین آن از سوی خود اقلیم فراهم شود.

طالبانی در پایان بر ضرورت تدوین طرح‌هایی برای توسعه برق و بهره‌برداری از منابع طبیعی با هدف تأمین منافع عمومی و بدون انگیزه سودجویی تأکید کرد.

طالبانی همچنین گفت ایرانی‌ها به این باور رسیده‌اند که باید در کشورشان تغییراتی ایجاد کنند.