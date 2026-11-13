بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، به همراه شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در جریان دیدارهای خود در بغداد با محمد شیاع سودانی، رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، هادی عامری، رئیس ائتلاف فتح و ابوالاء ولائی، دبیرکل گروه سیدالشهدا، دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، به همراه شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در جریان سفر و رایزنی‌های سیاسی خود در بغداد با چند تن از رهبران سیاسی و گروه‌های عراقی دیدار کرد.

این دیدارها شامل نشست با محمد شیاع سودانی، رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، هادی عامری، رئیس ائتلاف فتح و ابوالاء ولائی، دبیرکل گروه سیدالشهدا، بوده است.

در تمامی این دیدارها دکتر خالد شوانی، مسئول دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در بغداد نیز حضور داشته است.

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