کردپرس
رایزنی بافل طالبانی و شاسوار عبدالواحد با رهبران جریان‌های سیاسی عراق در بغداد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ ۰۸:۴۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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رایزنی بافل طالبانی و شاسوار عبدالواحد با رهبران جریان‌های سیاسی عراق در بغداد

بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، به همراه شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در جریان دیدارهای خود در بغداد با محمد شیاع سودانی، رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، هادی عامری، رئیس ائتلاف فتح و ابوالاء ولائی، دبیرکل گروه سیدالشهدا، دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، به همراه شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در جریان سفر و رایزنی‌های سیاسی خود در بغداد با چند تن از رهبران سیاسی و گروه‌های عراقی دیدار کرد.

این دیدارها شامل نشست با محمد شیاع سودانی، رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، هادی عامری، رئیس ائتلاف فتح و ابوالاء ولائی، دبیرکل گروه سیدالشهدا، بوده است.

در تمامی این دیدارها دکتر خالد شوانی، مسئول دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در بغداد نیز حضور داشته است.

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