«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در دیدار با «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان؛ دربارة روابط این کشور با عراق و اقلیم کُردستان و گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در حاشیه سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP31 در شهر آنتالیا در کشور ترکیه؛ با «نیکول پاشینیان» Nikol Pashinyan نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان دیدار کرد و طرفین دربارة روابط ارمنستان با عراق و اقلیم کُردستان و همچنین راه‌های تقویت و گسترش همکاری‌ها و هماهنگی‌ها در بخش‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

در بخش دیگری از این دیدار، آن‌ها همچنین در خصوص تحولاتِ منطقه‌ای به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و بر اهمیت تشدید تلاش‌ها برای حل‌وفصل مشکلات و تنش‌ها از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک، به منظور حفظ امنیت و ثبات در منطقه، تأکید کردند.