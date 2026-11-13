مسرور بارزانی در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشگاه صلاح‌الدین اربیل مطرح کرد؛

نخست‌وزیر اقلیم کردستان با تأکید بر ضرورت بازگشت همه جریان‌های سیاسی به پارلمان کردستان، اعلام کرد فعال‌سازی مجدد این نهاد با هدف حفظ موجودیت قانونی اقلیم و بازگرداندن اعتماد رأی‌دهندگان انجام شده است. وی همچنین از پیگیری موضوع استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اقلیم در مذاکرات اخیر خود با نخست‌وزیر عراق خبر داد.

بە گزارش کردپرس مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، عصر پنجشنبه در مراسم فارغ‌التحصیلی چهل‌وپنجمین دوره دانشگاه صلاح‌الدین اربیل که با حضور والا فرید، رئیس پارلمان کردستان برگزار شد، ضمن تبریک به فارغ‌التحصیلان، از تلاش‌های استادان و خانواده‌های دانشجویان قدردانی کرد و برای آنان آینده‌ای روشن و سرشار از موفقیت آرزو کرد.

بارزانی در بخشی از سخنان خود به سفر اخیرش به بغداد و دیدار با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، اشاره کرد و گفت یکی از محورهای اصلی مذاکرات دو طرف، موضوع استخدام کارمندان جدید و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های اقلیم کردستان بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۲ سال است اقلیم کردستان از امکان استخدام نیروی انسانی جدید در بخش دولتی محروم بوده، اظهار داشت: این در حالی است که هر سال هزاران دانشجو از دانشگاه‌های اقلیم فارغ‌التحصیل می‌شوند و بخشی از آنان خواهان اشتغال در بخش دولتی هستند.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان همچنین ابراز امیدواری کرد که با دستیابی به توافقی عادلانه درباره سهم بودجه‌ای اقلیم از بودجه عمومی عراق، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و استخدامی بیشتری برای جوانان فراهم شود.

بارزانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع فعال‌سازی مجدد پارلمان کردستان پرداخت و تأکید کرد که این اقدام علیه هیچ شخص یا جریان سیاسی خاصی نبوده، بلکه با هدف حفظ موجودیت قانونی اقلیم کردستان و نهادهای آن و بازگرداندن اعتماد رأی‌دهندگان صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که تمامی جریان‌های سیاسی اقلیم با احساس مسئولیت ملی به این روند نگاه کنند و در پرتو فراخوان مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، به پارلمان بازگردند.

مسرور بارزانی همچنین خواستار مشارکت همه جریان‌های سیاسی در گفت‌وگوهای مربوط به تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم شد و تأکید کرد که همکاری و مسئولیت‌پذیری سیاسی برای پیشبرد روند تشکیل دولت جدید ضروری است.