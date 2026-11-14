کاک مسعود به سلیمانیه بیاید؛ برادر بزرگتر بودن با حضور در میدان اختلافات معنا پیدا میکند، نه با پیام و بیانیه
به گزارش کردپرس قباد طالبانی در اظهاراتی در حاشیه کنفرانس استراتژیک سلیمانیه، با اشاره به تداوم اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، خواستار ابتکار عمل مسعود بارزانی برای کاهش تنشها و فراهم کردن زمینه گفتوگو میان دو طرف شد.
وی در این باره اظهار داشت: «دباشان خانه همه است و کاک مسعود باید به دباشان بیاید؛ همانگونه که مام جلال در دوران اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، جایگاه برادر بزرگتر خود را نشان داد و به دیدار کاک مسعود رفت.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که روابط حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، با وجود گذشت چند دهه از توافقات و تلاشهای صورتگرفته برای حل اختلافات، همچنان با چالشهای سیاسی و نهادی روبهرو است.
طالبانی در بخش دیگری از سخنان خود، بازگشایی پارلمان اقلیم کردستان را مایه شرمساری خواند و با انتقاد از آنچه تلاش برای تحمیل اراده یکجانبه میدانست، خواستار پایان دادن به حاکمیت فردمحور و تقویت نهادهای قانونی شد.
وی همچنین با اشاره به حلوفصل نشدن ریشهای اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان، تأکید کرد که اصلاحات گذشته عمدتاً در سطح اشخاص باقی مانده و برای عبور از بحرانهای موجود، تصمیمگیریها باید بر پایه نهادها و سازوکارهای قانونی انجام شود.
معاون نخستوزیر اقلیم کردستان همچنین با تأکید بر ضرورت حل واقعی اختلافات، تصریح کرد که مشکلات سیاسی با لبخندهای تصنعی و پیامهای تشریفاتی برطرف نمیشوند، بلکه نیازمند اراده جدی و اقدامات عملی هستند.
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