قباد طالبانی با اشاره به دیدار تاریخی مام جلال و مسعود بارزانی در دوران اختلافات سیاسی، خواستار تکرار آن الگو شد

قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، با تأکید بر اینکه دباشان خانه همه است، از مسعود بارزانی خواست به این منطقه سفر کند و با بافل طالبانی دیدار داشته باشد؛ او با یادآوری اقدام جلال طالبانی در دوران اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، تأکید کرد که ایفای نقش برادر بزرگ‌تر مستلزم حضور مستقیم و تلاش عملی برای حل اختلافات است.

به گزارش کردپرس قباد طالبانی در اظهاراتی در حاشیه کنفرانس استراتژیک سلیمانیه، با اشاره به تداوم اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، خواستار ابتکار عمل مسعود بارزانی برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان دو طرف شد.

وی در این باره اظهار داشت: «دباشان خانه همه است و کاک مسعود باید به دباشان بیاید؛ همان‌گونه که مام جلال در دوران اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، جایگاه برادر بزرگ‌تر خود را نشان داد و به دیدار کاک مسعود رفت.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، با وجود گذشت چند دهه از توافقات و تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل اختلافات، همچنان با چالش‌های سیاسی و نهادی روبه‌رو است.

طالبانی در بخش دیگری از سخنان خود، بازگشایی پارلمان اقلیم کردستان را مایه شرمساری خواند و با انتقاد از آنچه تلاش برای تحمیل اراده یک‌جانبه می‌دانست، خواستار پایان دادن به حاکمیت فردمحور و تقویت نهادهای قانونی شد.

وی همچنین با اشاره به حل‌وفصل نشدن ریشه‌ای اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان، تأکید کرد که اصلاحات گذشته عمدتاً در سطح اشخاص باقی مانده و برای عبور از بحران‌های موجود، تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه نهادها و سازوکارهای قانونی انجام شود.

معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان همچنین با تأکید بر ضرورت حل واقعی اختلافات، تصریح کرد که مشکلات سیاسی با لبخندهای تصنعی و پیام‌های تشریفاتی برطرف نمی‌شوند، بلکه نیازمند اراده جدی و اقدامات عملی هستند.