شکایت مشترک اتحادیه میهنی و نسل نو از روند برگزاری نشست پارلمان کردستان

جنبش نسل نو و اتحادیه میهنی کردستان با ثبت شکایتی مشترک در دادگاه عالی فدرال عراق، خواستار ابطال نشست چهارم نوامبر پارلمان کردستان و نتایج حاصل از آن شدند؛ نشستی که با تحریم اتحادیه میهنی، جنبش نسل نو و شماری از احزاب مخالف برگزار و طی آن هیئت‌رئیسه جدید پارلمان انتخاب شد.

به گزارش کردپرس، هیمداد شاهین، سخنگوی جنبش نسل نو، در گفت‌وگو با خبرگزاری شفق نیوز اعلام کرد که این جنبش و اتحادیه میهنی کردستان شکایتی مشترک در دادگاه عالی فدرال عراق ثبت کرده‌اند که موضوع آن درخواست ابطال نشست پارلمان کردستان در چهارم نوامبر ۲۰۲۶ است.

هیمداد شاهین با اشاره به ماهیت این شکایت اظهار داشت که پرونده ثبت‌شده به اعتراض و ایرادات حقوقی نسبت به نشست مذکور مربوط می‌شود.

این شکایت در حالی مطرح شده است که پارلمان کردستان در چهارم نوامبر، پس از حدود دو سال وقفه، با حضور ۵۲ نماینده فعالیت خود را از سر گرفت و در جریان این نشست، هیئت‌رئیسه جدید پارلمان انتخاب شد. با این حال، اتحادیه میهنی کردستان، جنبش نسل نو و شماری از احزاب مخالف، این نشست را تحریم کرده و به نحوه برگزاری آن اعتراض داشتند.

همچنین بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، پنجشنبه هفته گذشته از تصمیم این حزب برای خروج از دولت اقلیم کردستان خبر داد و اعلام کرد که اتحادیه میهنی نشست پارلمان و نتایج آن را به رسمیت نمی‌شناسد. وی معتقد است اقدامات انجام‌شده بر مبنای توافق و توازن واقعی سیاسی نبوده است.