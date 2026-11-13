مسئولان؛ حل مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند

امام جمعه پاوه:

سرویس کرمانشاه _ ماموستا ملا قادر قادری با انتقاد از وضعیت اقتصادی و گرانی کالاها، خواستار نظارت جدی‌تر بر بازار و توجه عملی مسئولان به مشکلات معیشتی مردم شد.

به گزارش کردپرس؛ ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه، با اشاره به تحولات سیاسی منطقه و جهان، شرایط اقتصادی کشور و مسائل جهان اسلام، بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های آمریکا، رسیدگی به مشکلات مردم و حفظ وحدت میان مسلمانان تأکید کرد.

امام جمعه پاوه با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا طی روزهای گذشته مدعی شده است که نیازی به صلح با ایران ندارد، بخش زیادی از اموال ایران در اختیار آمریکاست، بر تنگه هرمز تسلط دارند و وضعیت اقتصادی ایران نیز به شرایطی فاجعه‌بار رسیده است.

وی افزود: ترامپ همچنین مدعی شده است که به درخواست و وساطت برخی کشورها، فعلاً از حمله به برخی زیرساخت‌های ایران خودداری می‌کند.

ماموستا قادری با اشاره به مواضع متناقض رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: اگر این اظهارات را در کنار سخنان و مواضع متغیر ترامپ قرار دهیم، شرایط موجود چندان امیدوارکننده نیست و جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به این فرد و دولت آمریکا اعتماد کند؛ چراکه ترامپ و همفکرانش به عهد و پیمان و اصول مذاکره پایبند نیستند و بارها بی‌اعتمادی خود را ثابت کرده‌اند.

وی در پایان این بخش از سخنان خود از خداوند متعال خواست به ملت ایران صبر و استقامت، به مسئولان کشور همت و تلاش مضاعف و به دشمنان ایران ذلت و خواری عطا فرماید.

ضرورت رسیدگی جدی مسئولان به وضعیت معیشتی مردم

امام جمعه پاوه در ادامه با ابراز نگرانی از شرایط اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی بر مردم گفت: متأسفانه شرایط اقتصادی به وضعیت نامناسبی رسیده و در سایه جنگ و مشکلات ناشی از آن، بازار نیز از نظارت و مدیریت مؤثر فاصله گرفته است.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای غیرمنصفانه در بازار اظهار داشت: از یک‌سو بعضی بازاریان کالاها را با چند برابر قیمت خرید به مردم عرضه می‌کنند و از سوی دیگر، مسئولان نیز آن‌گونه که انتظار می‌رود، در برابر این وضعیت حساسیت و نظارت کافی ندارند.

ماموستا قادری با تأکید بر اینکه خدمت به مردم باید اولویت اصلی مسئولان باشد، تصریح کرد: مسئولان باید از نگاه دوگانه و نگرانی درباره آینده سیاسی خود فاصله بگیرند و بدانند اگر دشمنان ایران بر این کشور مسلط شوند، همه را با یک نگاه خواهند دید.

وی افزود: شایسته است مسئولان در هر جایگاهی که قرار دارند، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند و مردم شریف، صبور و متدین ایران را فراموش نکنند.

امام جمعه پاوه با اشاره به حضور بیش از ۲۵۰ شبانه‌روزی مردم در خیابان‌ها، خواستار توجه جدی‌تر مسئولان به وضعیت معیشت، زندگی و مشکلات اقتصادی آنان شد.

اختلافات جهان اسلام رنج‌آور است؛ مسلمانان به وحدت نیاز دارند

خطیب جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کشورهای اسلامی، از جنگ‌ها و اختلافات داخلی در برخی کشورهای منطقه ابراز تأسف کرد و گفت: اگر پیامبر بزرگوار اسلام(ص) امروز در میان ما حضور داشتند و وضعیت مسلمانان در سودان، لیبی، الجزایر، مصر، غزه، لبنان، عراق و یمن را مشاهده می‌کردند، قطعاً از این همه اختلاف، تفرقه، ظلم و رنج مسلمانان اندوهگین می‌شدند.

وی با اشاره به تحولات مصر و مواضع اخیر عبدالفتاح السیسی علیه اخوان‌المسلمین و همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده در برابر ارسال دارو و مواد غذایی به مردم غزه خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است در شرایطی که مردم مظلوم غزه با کمبود دارو و غذا روبه‌رو هستند، چنین محدودیت‌هایی اعمال شود و در عین حال ادعای حمایت از اسلام نیز مطرح باشد؟

ماموستا قادری همچنین به رنج مردم فلسطین، وضعیت مسلمانان لبنان، اختلافات میان گروه‌های عراقی و درگیری‌های عربستان و حوثی‌های یمن اشاره کرد و بر ضرورت هوشیاری، وحدت و جلوگیری از گسترش اختلافات در میان امت اسلامی تأکید کرد.