خبر نویسنده: گروه اقلیم کردستان کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۲۲:۳۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
بافل طالبانی در پاسخ به پیام مسعود بارزانی: این بازیها قدیمی شده و این کلاه بر سر کسی نمیرود
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در واکنش به پیام مسعود بارزانی برای برگزاری نشست مشترک میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، این پیام را جدی ندانست و گفت پیامهای سیاسی و دیپلماتیک از طریق رسانهها منتقل نمیشوند.
به گزارش کردپرس، بافل طالبانی در گفتوگویی با خبرنگاران، در واکنش به درخواست مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، برای برگزاری نشست مشترک با اتحادیه میهنی کردستان اظهار داشت که پیام حزب دموکرات برای دیدار با اتحادیه میهنی جدی نبوده است.
طالبانی با انتقاد از طرح چنین درخواستی از طریق رسانهها گفت: «پیامهای سیاسی و دیپلماتیک از طریق رسانهها منتقل نمیشوند.»
وی همچنین افزود که حزب دموکرات از این اطلاعرسانی رسانهای بهعنوان بهانهای برای توجیه اقدامات بعدی خود استفاده میکند.
رئیس اتحادیه میهنی کردستان در پایان با اشاره به این رویکرد گفت: «این بازیها قدیمی شده و این کلاه بر سر کسی نمیرود.»
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