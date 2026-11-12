بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در واکنش به پیام مسعود بارزانی برای برگزاری نشست مشترک میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، این پیام را جدی ندانست و گفت پیام‌های سیاسی و دیپلماتیک از طریق رسانه‌ها منتقل نمی‌شوند.