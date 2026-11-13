به گزارش کردپرس، کشاورزان استان حسکه در شمال‌ و شرق سوریه به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات اقتصادی، با دشواری‌های فزاینده‌ای برای آغاز فصل جدید کشت گندم روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که می‌تواند بر میزان تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی منطقه تأثیر بگذارد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، افزایش قیمت گازوئیل و هزینه خدمات کشاورزی، توان مالی بسیاری از کشاورزان را برای آماده‌سازی زمین‌های زراعی کاهش داده است. هزینه شخم و آماده‌سازی هر هکتار زمین با استفاده از ماشین آلات از ۱۵ دلار به ۳۵ دلار افزایش یافته است. همچنین هزینه شخم سنتی که پیش‌تر حدود ۵۰ دلار بود، اکنون به ۱۵۰ دلار رسیده است.

افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی نیز فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است. قیمت هر تن بذر گندم که از سوی دولت موقت سوریه تعیین شده، به ۶۶ هزار پوند جدید سوریه رسیده است؛ موضوعی که تأمین بذر مورد نیاز برای کشت در سطح گسترده را برای بسیاری از کشاورزان دشوار کرده است.

در کنار افزایش هزینه‌های تولید، پرداخت‌نشدن مطالبات کشاورزان بابت خرید محصول گندم فصل گذشته نیز از دیگر مشکلات مطرح‌شده است. کشاورزان می‌گویند تأخیر در دریافت مطالبات، سرمایه لازم برای خرید بذر، سوخت و تأمین هزینه‌های کشت در فصل جدید را از آنها گرفته است.

استان حسکه یکی از مهم‌ترین مناطق تولید گندم در سوریه به شمار می‌رود و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد و معیشت ساکنان آن به فعالیت‌های کشاورزی وابسته است. از این رو، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان مالی کشاورزان می‌تواند پیامدهایی فراتر از بخش کشاورزی داشته باشد و بر بازار مواد غذایی و وضعیت معیشتی خانوارها تأثیر بگذارد.

کشاورزان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این شرایط و نبود حمایت‌های لازم، سطح زیر کشت و میزان تولید گندم در فصل جدید کاهش خواهد یافت؛ مسئله‌ای که می‌تواند مشکلات امنیت غذایی در شمال‌ و شرق سوریه را تشدید کند.