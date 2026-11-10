کردپرس
کشف ۱۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در سنندج/۳ نفر دستگیر شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۴:۰۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کشف ۱۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در سنندج/۳ نفر دستگیر شدند

سرویس کردستان ـ فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف ۱۳ کیلو و ۷۴۷ گرم ماده مخدر صنعتی شیشه و دستگیری سه نفر در ارتباط با خرید و فروش مواد مخدر در سنندج خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و با هدف مقابله با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان موفق به شناسایی سه نفر از عوامل فعال در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی شدند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی مراجع قضایی و در عملیاتی ضربتی، متهمان را در مخفیگاهشان در یکی از محلات سنندج شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به کشف ۱۳ کیلو و ۷۴۷ گرم ماده مخدر از نوع شیشه در بازرسی از مخفیگاه متهمان، گفت: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

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