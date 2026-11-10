انفجار در کارگاه شیرینی پزی سقز ۲ مصدوم بر جا گذاشت

سرویس کردستان - مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سقز گفت: وقوع انفجار در یک کارگاه شیرینی پزی در محله کریم آباد این شهر، ۲ نفر را مصدوم و روانه بیمارستان کرد.

به گزارش کرد پرس، حاتم معروفی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از اعلام وقوع انفجار در یک کارگاه شیرینی پزی واقع در محله کریم آباد، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش نشانان پس از حضور در محل، اقدامات عملیاتی و ایمن سازی محیط را انجام دادند و هم زمان نیروهای اورژانس نیز برای امدادرسانی به مصدومان در محل حاضر شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سقز ادامه داد: در پی این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

معروفی بیان کرد: علت دقیق وقوع انفجار و میزان خسارات وارده در دست بررسی است و جزئیات تکمیلی پس از مشخص شدن نتایج بررسی ها اعلام خواهد شد.