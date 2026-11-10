۱۳۷۷ هکتار زمین برای ساخت مسکن به بنیاد مسکن اختصاص یافت

سرویس آذربایجان غربی- مدیر کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: در دوسال اخیر یک هزار و ۳۷۷ هکتار زمین جهت احداث مسکن به بنیاد مسکن تحویل داده شده است.

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه شورای تامین مسکن استان گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۳۶۸ هکتار زمین از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی استان برای ساخت مسکن به بنیاد مسکن تحویل داده شده است.

او ادامه داد: در حوزه مسکن روستایی طی دوسال اخیر یک‌هزار و ۸۶۲ هکتار زمین شناسایی و در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است که در این زمینه، اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در زمره استان‌های پیشتاز کشور قرار دارد.

آرامون با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه آماده‌سازی اراضی مسکن ملی گفت: همچنین در دوسال اخیر حدود یک‌هزار هکتار از اراضی آماده‌سازی شده که از این میزان، ۸۵۶ هکتار دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات زیربنایی و روبنایی اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی احداث دو مدرسه در شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر آغاز شده و همچنین ۶ میلیارد تومان کمک‌هزینه برای احداث پاسگاه در شهر جدید گلمان ارومیه اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی احداث مسجد در شهر های ارومیه و بوکان آغاز شده و کمک هزینه ساخت برای دو مسجد گلمان و روستای عذاب خوی پرداخت شده است.

مدیر کل ورئیس شورای هماهنگی راه وشهرسازی آذربایجان غربی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث یک مسجد در آینده نزدیک در شهرستان خوی خبر داد.

آرامون با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن در قالب انبوه‌سازی اظهار کرد: ٣هزار و ۵۶۰ واحد مسکونی در قالب انبوه‌سازی در استان در دست اجراست که این واحدها در ابتدای سال ۱۴۰۴ از پیشرفت فیزیکی ۱۷ درصدی برخوردار بودند و این میزان هم‌اکنون به ۶۳ درصد رسیده است.

او در خصوص عملکرد استان در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: تاکنون ۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن درخواست ثبت کرده‌اند که از این تعداد، برای ۱۸ هزار و ۷۹۴ نفر تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به برنامه‌های حوزه مسکن محرومان خاطرنشان کرد: تعهد استان در این بخش، احداث یک‌هزار و ۶۵۰ واحد مسکونی بوده که تاکنون اقدامات و تعهدات لازم برای ساخت یک‌هزار و ۳۲۶ واحد انجام شده است.