دیدار مظلوم عبدی با دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه «روژآوا»

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، روز ۹ نوامبر در دیدار با شماری از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه «روژآوا» در شهر قامشلو مسائل مربوط به آینده نظام آموزش عالی و روند ادغام دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها را مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار، سازوکارهای ادغام دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، راهکارهای لازم برای تضمین تداوم روند آموزشی و همچنین چگونگی حفاظت از حقوق دانشجویان در جریان این فرایند بررسی شد.

عبدی در این نشست به دیدگاه‌ها، مطالبات و مشکلات دانشجویان گوش داد و نظرات خود را درباره راه‌های توسعه و ارتقای نظام آموزشی با آنان در میان گذاشت.