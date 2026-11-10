کردپرس
دیدار مظلوم عبدی با دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه «روژآوا»
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۳:۴۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دیدار مظلوم عبدی با دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه «روژآوا»

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، در دیدار با شماری از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه «روژآوا»، درباره سازوکارهای ادغام دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، تضمین تداوم روند آموزشی و حفظ حقوق دانشجویان گفت‌وگو کرد.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، روز ۹ نوامبر در دیدار با شماری از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه «روژآوا» در شهر قامشلو مسائل مربوط به آینده نظام آموزش عالی و روند ادغام دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها را مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار، سازوکارهای ادغام دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، راهکارهای لازم برای تضمین تداوم روند آموزشی و همچنین چگونگی حفاظت از حقوق دانشجویان در جریان این فرایند بررسی شد.

عبدی در این نشست به دیدگاه‌ها، مطالبات و مشکلات دانشجویان گوش داد و نظرات خود را درباره راه‌های توسعه و ارتقای نظام آموزشی با آنان در میان گذاشت.

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