سرویس سوریه - سوریه و اردن در جریان نشست شورای عالی همکاری دو کشور در دمشق، ۱۱ توافق‌نامه همکاری در حوزه‌های مختلف امضا کردند و از تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بررسی حوادث اخیر در استان درعا خبر دادند.

به گزارش کردپرس، ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، صبح روز ۹ نوامبر در سفری رسمی وارد دمشق شد تا در سومین نشست شورای عالی همکاری سوریه و اردن شرکت کند. این نشست با حضور مقام‌های دو کشور در کاخ تشرین دمشق برگزار شد.

پس از پایان نشست، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه و ایمن الصفدی، در یک کنفرانس خبری مشترک نتایج مذاکرات و توافق‌های حاصل‌شده را تشریح کردند.

الشیبانی با اشاره به روابط تاریخی میان دو کشور اظهار داشت که مناسبات سوریه و اردن بر پیوندهای خانوادگی، تاریخ مشترک و سرنوشت مشترک دو ملت استوار است. وی همچنین اعلام کرد که ۲۰ نفر از مجموع ۲۲ وزیر دولت موقت سوریه در همکاری مستقیم با طرف اردنی مشارکت داشته‌اند.

وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه با اشاره به گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور گفت که حجم مبادلات تجاری سوریه و اردن طی یک سال سه برابر شده و به ۳۳۰ میلیون دلار رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد که از ابتدای ماه اکتبر، گاز از طریق خاک اردن به نیروگاه‌های تولید برق سوریه منتقل شده است. به گفته الشیبانی، دو کشور علاوه بر این، برای تبادل داده‌های مربوط به منابع و وضعیت آب، پلتفرم‌های مشترکی را به کار گرفته‌اند.

الشیبانی با تأکید بر اهمیت شورای عالی همکاری سوریه و اردن اظهار داشت که این شورا چارچوبی سازمان‌یافته برای تنظیم روابط دوجانبه فراهم می‌کند و در شرایط تغییر و تحولات سیاسی و منطقه‌ای، به حفظ و تقویت مناسبات دو کشور کمک می‌کند.

وی افزود که سوریه به سیاست حسن همجواری، احترام متقابل به حاکمیت کشورها، گفت‌وگو و شفافیت پایبند است.

وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه همچنین از امضای ۱۱ سند همکاری میان دو کشور خبر داد که شامل توافق‌نامه‌ها، برنامه‌های اجرایی و پروتکل‌هایی در حوزه‌های مختلف است.

تشکیل کمیته مشترک برای بررسی حوادث درعا

الشیبانی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر در استان درعا اشاره کرد و گفت اردن با درک حساسیت موضوع، برای حل آن به‌سرعت و با قاطعیت وارد عمل شده است.

وی در این خصوص اعلام کرد که کمیته‌ای مشترک متشکل از کارشناسان امنیتی و فنی دو کشور تشکیل شده است تا ابعاد حادثه را بررسی، واقعیت‌ها را مشخص و شرایط وقوع آن را روشن کند. این کمیته همچنین برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تلاش خواهد کرد.

تأکید اردن بر حمایت از سوریه و مقابله با تجاوزات اسرائیل

ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن نیز در این کنفرانس خبری با اشاره به ریشه‌دار بودن روابط دو کشور در میان مردم سوریه و اردن، تأکید کرد که کشورش در کنار سوریه خواهد ایستاد و در شرایط دشوار و روند بازسازی این کشور از آن حمایت خواهد کرد.

وی روابط دو کشور را در مسیر شکل‌گیری همکاری‌های مکمل توصیف کرد که بازتاب‌دهنده تاریخ و سرنوشت مشترک آنهاست و افزود که سوریه دو سال پس از سقوط حکومت پیشین، در وضعیت بهتری قرار گرفته است.

الصفدی با تأکید بر پیوند امنیت دو کشور اظهار داشت: «امنیت سوریه، امنیت اردن و ثبات سوریه، ثبات اردن است.»

وی همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری امنیتی دو کشور دانست و گفت که مقابله با تهدیدهای امنیتی، به‌ویژه قاچاق مواد مخدر، همچنان در دستور کار مشترک دمشق و امان قرار خواهد داشت؛ زیرا این مسئله تهدیدی مشترک است و مقابله با آن به همکاری مشترک نیاز دارد.

وزیر امور خارجه اردن امضای ۱۱ توافق‌نامه همکاری را نشانه پیشرفت روابط دوجانبه دانست و تأکید کرد که دستاوردهای کنونی پایان مسیر نیست و دو کشور به دنبال گسترش همکاری‌ها و هماهنگی‌های خود در حوزه‌های مختلف هستند.

الصفدی در ادامه با اشاره به اقدامات و تجاوزات اسرائیل در خاک سوریه، اعلام کرد که اردن در برابر این اقدامات در کنار سوریه قرار دارد. وی از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از کشیده شدن منطقه به جنگی با پیامدهای بسیار خطرناک، اقدامات اسرائیل را متوقف کند.

ابراز تأسف اردن درباره حمله به درعا

الصفدی همچنین درباره حمله اردن به استان درعا ابراز تأسف کرد و به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.

وی در این باره اظهار داشت: «همان‌گونه که خون شهروندان اردنی ارزشمند است، خون شهروندان سوری نیز ارزشمند است. جان شهروند سوری به همان اندازه جان شهروند اردنی ارزش دارد.»