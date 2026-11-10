۱۲۰۸ واحد مسکونی و تجاری مریوان در جنگ رمضان خسارت دید

سرویس کردستان - سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مریوان گفت: در جریان جنگ رمضان یک هزار و ۲۰۸ واحد مسکونی و تجاری در این شهرستان آسیب دید که از این تعداد ۲۸ واحد احداثی و ۴۹۳ واحد تعمیری است.

به گزارش کرد پرس، امین عبدالهی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری شهرستان انجام شده و عملیات آواربرداری واحدهای احداثی خسارت دیده با تأمین اعتبار از محل منابع شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: از مجموع واحدهای آسیب دیده، ۲۸ واحد در گروه احداثی و ۴۹۳ واحد در گروه تعمیری قرار دارند و سایر واحدها نیز در دسته بندی سایر خسارات ارزیابی شده اند.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مریوان هدف از اجرای عملیات آواربرداری را فراهم کردن زمینه بازسازی و احداث مجدد واحدهای تخریب شده عنوان کرد.

عبدالهی با اشاره به حمایت های مالی انجام شده از آسیب دیدگان بیان کرد: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.