سرویس سوریه - «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه و مهاجران دولت موقت سوریه، گزارش‌ها درباره وجود برنامه‌ای برای اعزام نیروهای سوری به یمن یا مشارکت در عملیات نظامی عربستان علیه حوثی‌ها را تکذیب کرد.

به گزارش کردپرس، «اسعد الشیبانی» روز ۹ نوامبر در یک نشست خبری مشترک با «ایمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن در دمشق، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون احتمال اعزام نیروهای سوری به یمن و عربستان برای مشارکت در حملات نظامی علیه حوثی‌ها، تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

به نوشته رسانه‌های سوری، الشیبانی با اشاره به توافق همکاری نظامی امضاشده میان دولت موقت سوریه و عربستان سعودی گفت: «این توافق شامل اعزام یا استقرار نیروهای سوری در یمن نمی‌شود و هرگونه برنامه نظامی سوریه در خارج از مرزهای این کشور، به‌صورت علنی اعلام خواهد شد و موضوعی نیست که پنهان بماند.»

وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه همچنین درباره همکاری‌های نظامی با عربستان اظهار داشت که دمشق برای بازسازی توانمندی‌های ارتش خود به تخصص و تجربیات عربستان نیاز دارد. او در این زمینه بر اهمیت بازسازی نهادهای غیرنظامی و نظامی سوریه تأکید کرد.

الشیبانی در ادامه تصریح کرد که سوریه به دنبال ایجاد یک ساختار امنیتی و دفاعی منطقه‌ای سازمان‌یافته برای حفاظت از امنیت و ثبات منطقه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اولویت‌های سوریه در مرحله کنونی، بازسازی کشور، فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان و بازسازی مناطق و زیرساخت‌هایی است که در جریان جنگ ویران شده‌اند.