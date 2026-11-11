واحدهای اقتصادی معاف از مالیات در توسعه ورزش مشارکت کنند

معاون استاندار کردستان:

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی برای توسعه ورزش گفت: واحدهای اقتصادی معاف از مالیات باید با ایفای مسئولیت اجتماعی خود، بخشی از منابع و ظرفیت هایشان را به حمایت از ورزش استان اختصاص دهند.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در سومین نشست کارگروه ورزشی استان اظهار کرد: باید با استفاده از ظرفیت قانون تخصیص یک درصد از مالیات قطعی مؤدیان به حوزه ورزش، زمینه تقویت ورزش قهرمانی کردستان را فراهم کنیم.

وی افزود: لازم است با برنامه ریزی، اطلاع رسانی و تشویق فعالان اقتصادی، مؤدیان مالیاتی را به تخصیص اختیاری یک درصد از مالیات پرداختی خود برای حمایت از ورزش استان ترغیب کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با انتقاد از کم کاری برخی مدیران در پیگیری سهم استان از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت های ملی گفت: همه دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت های موجود برای جذب این منابع و هدایت آن به سمت توسعه ورزش استفاده کنند.

ورمقانی با اشاره به نقش ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیان کرد: حمایت از ورزش قهرمانی علاوه بر ارتقای جایگاه ورزشی استان، زمینه الگوسازی مناسب برای جوانان و نوجوانان را فراهم می کند.

وی خواستار تنظیم تفاهم نامه سه جانبه میان اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل امور مالیاتی و فعالان صنفی و اقتصادی استان شد و گفت: در نشست آینده کارگروه باید با دعوت از تعدادی از فعالان اقتصادی و صنفی، زمینه امضای این تفاهم نامه ها و تشکیل شبکه ای منسجم برای جلب مشارکت مؤدیان فراهم شود.

تأکید بر هدایت منابع مالیاتی به ورزش قهرمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان نیز در این نشست با اشاره به عقب ماندگی ورزش استان نسبت به برخی مناطق کشور، بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ حمایت مالیاتی از ورزش تأکید کرد.

محمدعظیم ملک اظهار کرد: باید با اطلاع رسانی و تسهیل گری، مؤدیان مالیاتی استان را به تخصیص یک درصد از مالیات قطعی خود برای حمایت از ورزش قهرمانی تشویق کنیم.

وی حمایت مالیات دهندگان را گام نخست تأمین منابع مالی ورزش دانست و افزود: در مرحله بعد باید ظرفیت مسئولیت های اجتماعی واحدهای اقتصادی بزرگ و معاف از مالیات نیز برای توسعه ورزش استان به کار گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خواست پیگیری جذب سهم کردستان از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را با جدیت دنبال کند.

ملک تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم ایجاد اراده مشترک و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی استان است.