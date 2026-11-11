کمک های مردمی طی پنج سال ۲۷۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل کمیته امداد کردستان:

سرویس کردستان - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان گفت: کمک های مردمی به این نهاد طی پنج سال گذشته ۲۷۰ درصد افزایش یافته و میزان زکات جمع آوری شده در استان در سال ۱۴۰۴ به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در نشست تخصصی حوزه زکات که با حضور مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد کشور و اعضای شورای مدیران برگزار شد، اظهار کرد: افزایش مشارکت های مردمی نشان دهنده ظرفیت بالای کمک های مؤمنانه و همراهی مردم در حمایت از خانوارهای نیازمند است.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه جمع آوری زکات افزود: مجموع زکات جمع آوری شده در کردستان طی سال ۱۴۰۴ به ۸۳ میلیارد تومان رسید که بیانگر روند رو به رشد مشارکت مردم در این حوزه است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان، همکاری و تعامل سازنده دستگاه های اجرایی و بخش های تخصصی را از عوامل مؤثر در تحقق این دستاورد دانست و عملکرد استان در حوزه زکات را قابل توجه ارزیابی کرد.

طوسی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حمایت از اقشار آسیب پذیر، افزایش کمک های مردمی و منابع حاصل از زکات را از شاخص های مهم فعالیت های این نهاد در استان عنوان کرد.