کالین: مسئله کرد با احساس کردها مبنی بر طردشدن و تبعیض‌ آغاز شد و باید حل شود

رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، خلع سلاح و دموکراتیزه‌شدن را دو پایه مکمل برای حل مسئله کرد دانست و اعلام کرد پس از تکمیل روند خلع سلاح، تصویب قوانین تکمیلی برای بازگشت و مشارکت اجتماعی اعضای PKK ضروری است. در مقابل، مقام‌های PKK تأکید کردند بدون برداشتن گام‌های عملی از سوی آنکارا و فراهم‌شدن شرایط فعالیت آزادانه عبدالله اوجالان، روند صلح به نتیجه نخواهد رسید.

به گزارش کردپرس، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت)، در کنفرانس «جست‌وجوی یک قرارداد اجتماعی منطقه‌ای جدید در خاورمیانه» که با همکاری مرکز مطالعات خاورمیانه ترکیه (ORSAM) و برنامه نظم‌های جهانی و مرکز تاریخ جهانی دانشگاه آکسفورد در آنکارا برگزار شد، به پرسش‌های غالب دالای، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، پاسخ داد.

کالین در این نشست درباره مسئله کرد، روند خلع سلاح PKK، بازگشت اعضای این سازمان به ترکیه، اصلاحات دموکراتیک و وضعیت کردها در سوریه سخن گفت و تأکید کرد که پایان فعالیت مسلحانه به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه حل پایدار مسئله کرد را فراهم کند.

رئیس سازمان اطلاعات ترکیه گفت روند جاری باید به‌طور هم‌زمان بر دو پایه «خلع سلاح» و «دموکراتیزه‌شدن» پیش برود و نادیده‌گرفتن هر یک از این دو بعد، روند را ناقص خواهد گذاشت: «خلع سلاح یکی از پایه‌های این روند است و پایه دیگر، دموکراتیزه‌شدن بیشتر و انجام اصلاحات دموکراتیک است. اگر روند را تنها به یکی از این دو محدود کنید، تک‌پایه باقی می‌ماند؛ درحالی‌که باید بر دو پایه حرکت کند.»

او افزود ادامه حضور سلاح با مشارکت دموکراتیک و ادغام در عرصه سیاسی سازگار نیست؛ بااین‌حال، خلع سلاح نیز به‌تنهایی مشکلات موجود را حل نخواهد کرد و باید اقداماتی در زمینه دموکراتیزه‌شدن، فراگیری سیاسی و همگرایی اجتماعی انجام شود.

اذعان به احساس تبعیض و محرومیت کردها

کالین با اشاره به ریشه‌های مسئله کرد گفت بخشی از شهروندان کرد خود را به حاشیه رانده‌شده، قربانی تبعیض و محروم از حقوقشان می‌دانند و این واقعیت باید در مسیر دستیابی به راه‌حلی پایدار مورد توجه قرار گیرد: «چرا این موضوع به یک مسئله تبدیل شد؟ این مسئله با احساس بخشی از کردها مبنی بر طردشدن، تبعیض‌دیدن و محروم‌ماندن از حقوقشان ارتباط دارد و ما ناچاریم به آن رسیدگی کنیم.»

به گفته کالین، موضوعاتی مانند هویت، حافظه تاریخی، چندفرهنگی‌بودن و تعلق اجتماعی باید در چارچوب روندی عمیق‌تر برای دموکراتیزه‌شدن بررسی شوند.

قوانین تکمیلی برای اعضای PKK

رئیس سازمان اطلاعات ترکیه همچنین از ادامه آماده‌سازی‌ها برای بازگشت اعضای PKK و مشارکت دوباره آنان در زندگی اجتماعی خبر داد. او گفت درباره آینده افرادی که پس از خلع سلاح قصد بازگشت دارند، نگرانی‌هایی در میان مدیران PKK وجود دارد: «من این نگرانی‌ها را درک می‌کنم؛ اما برای حل این مسائل و عبور از آنها در حال گفت‌وگو هستیم.»

براساس توضیحات او، پس از تکمیل مراحل خلع سلاح و تأیید آن از سوی نهادهای امنیتی ترکیه، مجلس باید قوانین تکمیلی لازم را تصویب کند. این مقررات قرار است وضعیت آن دسته از اعضای PKK را مشخص کند که مشمول چارچوب قانونی موجود نمی‌شوند. بااین‌حال، کالین جدول زمانی مشخصی برای ارائه این قوانین یا آغاز اصلاحات دموکراتیک اعلام نکرد.

ابعاد منطقه‌ای مسئله کرد

کالین مسئله کرد را محدود به مرزهای ترکیه ندانست و گفت این موضوع با تحولات سوریه، عراق و ایران نیز ارتباط دارد. او بر ضرورت همگرایی و دموکراتیزه‌شدن در کشورهایی که جمعیت کرد در آنها زندگی می‌کند، تأکید کرد.

رئیس میت همچنین به نقش کردها در مقابله با داعش اشاره کرد و گفت کردها در این مبارزه هزینه و قربانیان زیادی داده‌اند. او مشارکت کردهای شمال و شرق سوریه در ساختارهای سیاسی و دولتی آینده این کشور را «دستاوردی بزرگ» توصیف کرد.

کالین در سخنان خود از توافق مشخصی درباره وضعیت عبدالله اوجالان یا جدول زمانی اصلاح شرایط او سخن نگفت؛ اما تأکید کرد که مذاکرات برای رفع نگرانی‌های طرف مقابل و تکمیل چارچوب حقوقی روند ادامه دارد.