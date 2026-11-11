کورتەی هەواڵەکانی 20ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی

کشف و جمع‌آوری ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در ارومیه

دیدار مظلوم عبدی با فرماندهان نیروهای امنیت داخلی درباره روند ادغام و آینده امنیت حسکه

اعتراض ساکنان تل‌تمر به افزایش قیمت سوخت؛ جاده بین‌المللی M4 مسدود شد