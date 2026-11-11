خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 20ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۳:۰۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 20ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 20ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی کالین: مسئله کرد با احساس کردها مبنی بر طردشدن و تبعیض آغاز شد و باید حل شود خبر بعدی حجم آب سدهای آذربایجان غربی به هزار و ۱۹۶ میلیون مترمکعب رسید
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