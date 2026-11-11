نماینده مجلس: چرا وزارت راه و شهرسازی در ابلاغ طرح جامع و تفصیلی پیرانشهر و سردشت تعلل می کند؟

سرویس آذربایجان غربی- نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: متاسفانه علی‌رغم طی مراحل قانونی و پیگیری‌های مستمر طرح جامع و تفصیلی پیرانشهر و طرح تفصیلی سردشت همچنان در پیچ و خم مکاتبات و تشریفات اداری معطل مانده و ابلاغ نهایی آنها با تاخیر مواجه شده است.

به گزارش کردپرس، کمال حسین‌پور در این باره اظهار کرد: تصویب طرح‌های شهرسازی بدون ابلاغ به موقع عملاً به معنای تعلیق توسعه شهری است.



او ادامه داد: تداوم این وضعیت موجب بلاتکلیفی حقوق شهروندان، اختلال در صدور مجوزهای ساختمانی، محدودیت سرمایه گذاری و ایجاد مشکلات متعدد برای مدیریت شهری شده است.



حسین پور تصریح کرد: علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، طی مراحل قانونی و پیگیری‌های مستمر، متأسفانه طرح جامع و تفصیلی پیرانشهر و طرح تفصیلی سردشت همچنان در پیچ‌وخم مکاتبات و تشریفات اداری معطل مانده و ابلاغ نهایی آن‌ها با تأخیر مواجه شده است.

او افزود: این در حالی است که طرح جامع پیرانشهر به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و پیگیری‌های مکرر شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و مطالبات گسترده شهروندان نیز تاکنون به نتیجه مطلوب منجر نشده است.

نماینده سردشت و پیرانشهر گفت: قابل قبول نیست که مردم و شهرداری‌ها پس از طی فرآیندهای قانونی و کارشناسی، همچنان هزینه تأخیرهای اداری را بپردازند.

حسین پور خطاب به وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: لذا انتظار می‌رود دستور قاطع و فوری فرمایید ضمن رفع موانع اداری، نسبت به ابلاغ طرح جامع و تفصیلی پیرانشهر و طرح تفصیلی سردشت، مطابق مصوبات مراجع قانونی ذی‌صلاح، اقدام و نتیجه به همراه زمان‌بندی مشخص به اینجانب اعلام شود/.



