نجات ٢ نوزاد ٧ ماهه در سانحه تصادف محور سلماس

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی از مصدومیت ٤نفر، از جمله دو نوزاد ۷ماهه، در پی انحراف یک دستگاه خودروی پرشیا از جاده در محور سلماس ـ تسوج خبر داد و گفت: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۰۰:۳۸ بامداد روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پرشیا از جاده در محور سلماس ـ تسوج به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان را آغاز کردند.

محبوبی با اشاره به اینکه این حادثه چهار مصدوم داشت، بیان کرد: دو نفر از مصدومان، نوزادان هفت‌ماهه بودند که تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه و خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.