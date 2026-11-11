بارش های پاییزی کردستان ۶۶.۸ درصد فراتر از نرمال/هورامان رکورددار بارندگی شد

سرویس کردستان - معاون توسعه پیش بینی و مخاطرات جوی هواشناسی کردستان از ثبت میانگین ۸۲.۴ میلی متر بارش در استان از ابتدای سال زراعی جاری (اول مهرماه ۱۴۰۵) تا ۱۷ آبان ماه خبر داد و گفت: میزان بارش های استان در این مدت نسبت به میانگین بلندمدت ۶۶.۸ درصد افزایش داشته و تمامی شهرستان های کردستان بارشی فراتر از نرمال دریافت کرده اند.

به گزارش کرد پرس، خسرو سیف پناهی با استناد به آخرین داده های ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی، وضعیت بارش های استان از ابتدای سال زراعی جاری تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: میانگین بارش استان در این بازه زمانی به ۸۲.۴ میلی متر رسیده است. این در حالی است که میانگین بلندمدت بارش در مدت مشابه ۴۹.۴ میلی متر بوده و مقایسه این ارقام از افزایش ۶۶.۸ درصدی بارش ها نسبت به شرایط نرمال حکایت دارد.

سیف پناهی با اشاره به وضعیت بارش در شهرستان های استان افزود: تمامی شهرستان های کردستان در سال زراعی جاری بارشی بیش از میانگین بلندمدت دریافت کرده اند و شهرستان سروآباد با ثبت ۱۸۴ میلی متر بارش، پربارش ترین شهرستان استان بوده است. این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت ۷۵.۱ میلی متری، افزایش ۱۴۵ درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: شهرستان مریوان نیز با ۱۴۲ میلی متر بارش و رشد ۱۰۱ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت ۷۰.۸ میلی متری، در جایگاه دوم پربارش ترین شهرستان های استان قرار گرفته است.

معاون توسعه پیش بینی و مخاطرات جوی هواشناسی کردستان در تشریح وضعیت بارندگی سایر شهرستان ها گفت: بانه با ۴۶.۳ میلی متر، دهگلان با ۶۲.۷ میلی متر، دیواندره با ۷۹.۲ میلی متر، سقز با ۷۶ میلی متر، سنندج با ۸۸.۷ میلی متر و کامیاران با ۹۰.۳ میلی متر بارش، به ترتیب افزایش ۳۴، ۵۰، ۶۱، ۲۴، ۸۳ و ۴۲ درصدی را نسبت به میانگین بلندمدت تجربه کرده اند.

وی با اشاره به کم بارش ترین شهرستان های استان نیز اظهار کرد: قروه با ۶۰.۶ میلی متر و بیجار با ۵۵.۷ میلی متر کمترین میزان بارش را در این بازه زمانی داشته اند. با این حال، بارش های ثبت شده در این دو شهرستان نیز به ترتیب ۶۷ و ۵۷ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است.

سیف پناهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان قابل توجه بارندگی در منطقه هورامان یادآور شد: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی اخیر، منطقه هورامان با ثبت ۳۶۱ میلی متر بارندگی، بیشترین میزان بارش ثبت شده در استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: پس از هورامان، ایستگاه دزلی با ۲۹۴.۵ میلی متر، سلین با ۲۰۶.۵ میلی متر، مریوان با ۱۵۲.۶ میلی متر و سروآباد با ۱۲۵ میلی متر بارندگی، از دیگر مناطق پربارش استان در جریان فعالیت این سامانه بوده اند.

معاون توسعه پیش بینی و مخاطرات جوی هواشناسی کردستان در پایان با تأکید بر اهمیت پایش مستمر شرایط جوی و بارش ها گفت: ثبت بارش های فراتر از میانگین بلندمدت در تمامی شهرستان های استان، بیانگر وضعیت مطلوب بارندگی در آغاز سال زراعی جاری است و می تواند در بهبود شرایط منابع آب و تقویت ذخایر رطوبتی خاک مؤثر باشد. با این حال، ارزیابی وضعیت نهایی منابع آبی و شرایط سال زراعی مستلزم بررسی تداوم بارش ها در ماه های آینده خواهد بود.