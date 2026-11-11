موانع نهضت ملی مسکن شناسایی و رفع شود

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان:

سرویس کردستان - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان از برگزاری هفتگی جلسات کمیته فنی نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: مشکلات و موانع اجرای پروژه ها باید در این نشست ها شناسایی و برای رفع آنها تا جلسه بعد اقدامات عملی انجام شود.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در نشست بررسی مشکلات نهضت ملی مسکن در استان کردستان اظهار کرد: دولت چهاردهم با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود، سیاست ها و حمایت های مختلفی را برای پیشبرد طرح مسکن تعریف کرده و شورای عالی مسکن نیز به صورت مستمر روند اجرای پروژه ها را رصد می کند.

وی با تأکید بر اینکه نهضت ملی مسکن محدود به یک دستگاه اجرایی نیست، افزود: همه دستگاه هایی که در این طرح مسئولیتی بر عهده دارند، موظف به انجام دقیق وظایف خود هستند و کوتاهی هیچ مجموعه ای در این زمینه پذیرفتنی نیست.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان از تقویت سازوکارهای نظارتی برای تسریع در اجرای این طرح خبر داد و بیان کرد: در کنار اقدامات اجرایی و نظارتی، پیوست اجتماعی نهضت ملی مسکن نیز با هدف افزایش رضایتمندی متقاضیان و تقویت شفافیت در روند اجرای پروژه ها مورد توجه قرار گرفته است.

قادری با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی شفاف به مردم و متقاضیان گفت: هیچ موضوعی از مردم پنهان نخواهد ماند و تلاش می کنیم اطلاعات و مسائل مرتبط با پروژه ها به صورت شفاف در اختیار آنان قرار گیرد.

وی همکاری دستگاه های اجرایی و بانک های عامل را برای رفع موانع پروژه ها ضروری دانست و افزود: هدف از برگزاری جلسات هفتگی کمیته فنی، صرفاً ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه باید مشکلات شناسایی، درباره آنها تصمیم گیری و تا نشست بعدی برای رفع موانع اقدام عملی انجام شود.