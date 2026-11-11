سفیر همدلی صنعت برق پنجشنبه وارد استان می شود

مدیر روابط عمومی شرکت برق کردستان:

سرویس کردستان - مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: مجتبی یادگاری، دونده و رکورددار جهانی، در قالب حرکت فرهنگی و ورزشی «سفیر همدلی صنعت برق ایران» روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ وارد این استان می شود.

به گزارش کرد پرس، سیدامجد رشیدی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این حرکت ملی با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی، افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق در نقاط مختلف کشور در حال انجام است.

وی افزود: مجتبی یادگاری در ادامه برنامه های فرهنگی و ورزشی خود با پیام همدلی، مسئولیت پذیری و مشارکت همگانی به کردستان سفر می کند تا توجه جامعه را به اهمیت مصرف آگاهانه انرژی جلب کند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به ظرفیت ورزش در انتقال پیام های اجتماعی و فرهنگی بیان کرد: پیوند فعالیت های ورزشی با مسئولیت اجتماعی می تواند زمینه مناسبی برای ترویج رفتارهای صحیح و مسئولانه در جامعه فراهم کند.

رشیدی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف برق مسئولیتی همگانی است، گفت: پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن نیازمند همراهی همه مشترکان است و اصلاح الگوی مصرف، استفاده صحیح از وسایل برقی و پرهیز از مصارف غیرضروری در تحقق این هدف نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی کردستان بیان کرد: مردم این استان همواره به فرهنگ غنی، همدلی و مشارکت اجتماعی شناخته شده اند و انتظار می رود حضور سفیر همدلی صنعت برق به تقویت فرهنگ مصرف مسئولانه انرژی در استان کمک کند.